台北國際書展最後一天！ 五大最美最大腦洞展位別錯過

2025台北國際書展今天邁入最後一天。受到周六補班影響，上班族只有今天可以一整天優游於書展。以下介紹今年最美或最具創意的五大特色展位，讓你在最短時間內抓到書展精華。

攤位1:九歌出版社(D304)

「『握筆』及『運鏡』皆是說故事的形式，故事可以文字描摹勾勒，影像放慢體驗，特寫聚焦等等姿態呈現。」老牌文學出版社「九歌」，年年不缺席台北國際書展，今年更以兼具美學與深度的「握筆與運鏡」展位令書迷眼睛一亮。攤位牆面以書本形狀和象徵攝影鏡頭的鏡框交織錯落，隱喻一則則的故事，就在讀者的行走之間述說與完成。在「握筆與運鏡」中行走的讀者，彷彿在書本與鏡頭之間穿梭，每一個畫面都充滿故事的隱喻。

攤位2:啟明出版社 (C320)

每次參展都帶來驚喜的啟明出版社，這次也不例外，顛覆傳統書店的購書模式。啟明以「把世界留在後頭」為主題，以「藝廊」形式展出書籍，每種書僅陳列一本，場內備有書籍目錄供讀者勾選，結帳後由工作人員自美麗的書牆上揀貨，讓讀者逛展時更能沈浸於書籍中，輕盈地欣賞每一本書。這種別出心裁的購書方式既可讓啟明有足夠空間展出14年來出版的書目，每本書都可以閃亮如藝術品，也讓讀者享受購書的輕盈與優雅。

攤位3:讀字公民書區 (C728)

由獨立出版聯盟與NGO團體合作的讀字公民書區，曾以遊樂園、工地為主題，每年都帶來驚喜。今年改走時尚風打造「讀字Fashion」，以高達兩公尺的液晶電視牆打造出秀場氣勢，講座區也化身為低調奢華的伸展台，讓作家上台秒變身明星。書架則放上模仿新年福袋概念的「黑書」，讓讀者憑運氣選擇自己的「命定之書」。

攤位4:命運交織的旅店( C1008)

想不想跟AI和真人作家，住進旅店合寫一部小說?2025台北國際書展的數位主題館由聯經規劃，以「命運交織的旅店」為題，呼應義大利國家館，從卡爾維諾著作「如果在冬夜，一個旅人」延伸，在書展打造一座只存在六天的「作者與讀者命運交織的旅店」。讀者只要在旅店Check in，就可以透過AI的安排，和李昂、陳雪、敷米漿等作家合寫一部小說。

攤位5:聯合出版集團(A922) VS 夯看(C1034)