【專家之眼】誰說要讀過〈廉恥〉才有廉恥？

因批判108課綱「無恥」而聲名大噪的北一女國文老師區桂芝，近日出版《革108課綱的命》。在新書發表會上，有位女大學生質問，目前的政治人物大多讀過〈廉恥〉，他們有廉恥嗎？她又舉例，清末李鴻章本來承諾太平天國，只要開城門就不會屠城，可是最後卻背信棄義，反倒是隨行的英國雇傭軍戈登，力勸他守信。李讀過〈廉恥〉，品德卻不如沒有讀過〈廉恥〉的戈登，讀了〈廉恥〉就比較知恥嗎？

不只這位學生，很多反對區桂芝的人，都對她執著這篇古文，感到不以為然，而且反駁的理由大同小異。其實，區老師的意思絕對不是說，只有讀了〈廉恥〉才會知恥，她不過是舉了這個例子，做為道德教育淪喪的重要指標罷了。按這位學生的邏輯，豈不也可以胡亂質疑，在顧炎武寫這篇名作之前，是否所有人都很無恥，連孔子、孟子都無恥，只因為他們還沒來得及讀〈廉恥〉？

另一個謬論，是拿外國做例子，以為外國人的字典裡沒有廉恥，所以我們也不該講廉恥。譬如這位女學生所講的戈登，又譬如前立法院長游錫堃在回應區老師批判「無恥課綱」時說，「廉恥」是君主政治的產物，民主政治有民主政治的價值觀。這類想法隱含一種迷思，認為西方民主社會沒有的東西，我們也不應該擁有，甚至必須摒棄，否則就是落伍、比不上人家。殊不知，沒看到並不代表不存在。誰敢說西方人不談廉恥？

就以戈登來說吧！他成長的環境是基督教社會，基督思想的核心是「愛」。《聖經》對「愛」下的定義，包括「不做害羞的事」、「不求自己的益處」，意思不就可與廉恥互相對應嗎？美國也是個以基督教文化為主的國家，他們的核心價值是誠實，在法庭上作證，手必須按著聖經，發誓絕不說謊。我們全面引進西方民主政治，卻沒有引進背後的道德與戒律，另一頭又要丟掉傳統倫理，社會怎麼可能不亂套？

對西方文化一知半解，盲目引進，試圖全面取傳統文化而代之，正是教改最嚴重的問題，其中尤以廢除道德教育為甚。東亞各國，包括日、韓、新加坡的中小學，都有為道德單獨設科。我國過去小學有《生活與倫理》，國中有《公民與道德》，但教改從九年一貫開始，全面廢除，成了東亞唯一教育「缺德」的國家。此後，道德教育美其名為「融入」其他課程，然而，缺乏系統性的學習，很難建立完整而正向的人生觀，何況若遇到對所謂「禮教」不屑的老師，別說好好學習做人了，價值觀扭曲都有可能。

不少人認為，以前中小學安排道德課程，照樣有人作奸犯科，可見道德白教了。假如這種說法成立，那麼豈非所有科目都該廢除？大家都上英文、數學課，可是一句英文都講不清楚的大有人在，數學一塌糊塗的更加比比皆是。那麼，英文數學也沒什麼好教的了嗎？

以部份失敗的例子來否定全體，就類似前述女大學生質疑讀過〈廉恥〉的政治人物是否知恥一樣，往往只注意沒學好的，卻不去看看學得好的榜樣。