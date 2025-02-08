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教育部發表幼兒園教學示例 籲肯定語句取代否定

中央社／ 台北8日電

教育部委託台北教育大學編撰「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，建議教師以肯定語句取代否定語句，營造溫暖的正向環境，並藉由圖片、實物，引導幼兒探索和學習。

教育部今天發布新聞稿，最新出爐的「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」（以下簡稱示例）納入正向社會環境、通用設計學習（UDL）及課程調整與嵌入式學習機會（ELOs）等理念，作為教保服務人員參考。

示例建議在教學課程中，以欣賞的眼光發掘幼兒的優點，以肯定的語句取代否定語句，讓幼兒感受關懷、習得尊重，營造溫暖信任的正向環境。

教育部並介紹幾個幼兒園的活動案例，新北市中和國小附幼以英語融入教保活動課程，教師運用照片、圖片及實際物品等，連結生活經驗，例如讓幼兒扮演不同食材角色，學習咖哩飯製作流程，進而以口語、肢體或圖卡等多元表達方式回應教師的提問。

新北市樟樹國小附幼則在學習區設計黏土活動，除可增強手部肌力及協調度，也鼓勵幼兒表達創作的想法，進而獲得適性學習的機會。

教育部表示，後續將規劃編製「幼兒園通用設計學習資源手冊」及「幼兒園差異化與個別化教學資源手冊」，納入日常教保活動課程教學範例，協助教保服務人員彈性規劃課程活動。

幼兒園 通用設計

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