落實融合教育 國教署編製幼兒園通用暨差異化教學示例

為協助教保服務機構落實融合教育，教育部國教署委託國立台北教育大學編製「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」，納入正向社會環境、通用設計學習（UDL）及課程調整與嵌入式學習機會（ELOs）等理念，提供教保服務人員課程活動設計參考。

相關教材可於全國教保資訊網（https://www.ece.moe.edu.tw）學前特教專區－教保服務人員提升專業知能資源區項下查詢。

教育部表示，「幼兒園通用設計暨差異化與個別化教學示例」是以幼兒園實際操作的課程調整為範例，於教學過程中，教師以欣賞的眼光發掘幼兒優點，以肯定的語句取代否定語句，讓幼兒感受關懷、習得尊重，營造溫暖信任的正向環境。

中和國小附幼以英語融入教保活動課程，教師運用照片、圖片及實際物品等多元表徵，連結幼兒的生活經驗，引發幼兒參與學習活動的興趣；藉由扮演不同食材角色，學習咖哩飯製作流程，並能以口語、肢體或圖卡等多元表達方式回應教師的提問。

崇德國小附幼從社區踏查活動出發，帶領幼兒觀察汐止火車站，進而延伸觀察經驗至學習區持續探索、搜尋火車相關資料，並運用多元素材建構高架火車及軌道，增進幼兒主動參與及自主探索學習機會。

教育部國教署表示，後續規劃編製「幼兒園通用設計學習資源手冊」及「幼兒園差異化與個別化教學資源手冊」，內容將納入日常教保活動課程教學範例，協助教保服務人員依幼兒多元學習需求及個別差異，彈性規劃並適時調整課程活動，於教學現場靈活運用融合教育相關知能。