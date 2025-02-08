「藝壇儒俠」陳陽春離世 北港故鄉紀念特展呈現其彩墨人生

有「藝壇儒俠」美稱的彩墨畫家陳陽春，前年離世，今天受邀首次在家鄉北港開展，縣長張麗善和陳夫人今天主持開幕，藝術界冠蓋雲集，讚揚陳大師彩墨人生及一生對藝術公益的奉獻，這次展出陳大師捐給母校的35畫作，以飄逸筆觸畫出對故鄉深滿的愛，令人感動。

北港出身的彩墨畫家陳陽春，善於結合東方的墨韻與西方的色彩觀念，以飄逸出塵的筆觸，巧妙呈現唯美與寫實兼容的藝術風格，聞名海內外，除在藝術領域深獲肯定，創辦「華陽獎」對台灣推展水彩畫帶來極大貢獻。

陳陽春大師於前年離世，雲林縣文化觀光處首度將他捐贈給母校北港高中及推動藝術的虎尾高中所典藏的35幅畫作，在北港文化中心舉辦「彩墨人生 藝壇儒俠—陳陽春大師故鄉紀念特展」，縣長張麗善和陳陽春妻子李麗華、女兒陳韻如主持開幕，雲林藝術界大師也均共襄盛舉。

一手創建北港高中陳陽春藝術大樓的前校長傅國樑也到場細說當年陳陽春鑑於母校興建藝術大樓，經費極度短缺，不僅奔波協助，還不吝捐出多幅珍貴作品義賣補足經費完成大樓的過程，其精神令人敬佩因而將大樓命名為「陳陽春藝術大樓」。

北港高中、虎尾高中兩校共同策畫精選大師35幅珍貴作品，以「眼前風景」、「目中神佛」、「回眸之美」3大主題，呈現其水彩藝術的多元魅力，透過賞畫更讓人感受陳大師對家鄉雲林的深切情懷。

文觀處長陳璧君說，陳大師足跡遠播5大洲逾200次個展，如今回到故里北港展出，彷彿把世界各地的藝術經驗濃縮在這方土地，展現不同文化與人生經歷的交織，讓民眾感佩大師的藝術才情，也見證大師心繫教育與傳承的初衷。

李麗華也代表感謝故鄉人的熱情策畫此展，她說，先生畢生獻奉水彩畫作，更把各界捐的錢創辦華陽獎，培育不少水彩人才，也把台灣水彩藝術推向國際，他雖走了，整理其遺作、小品，心中點滴感觸極深，認為老公結了許多好緣也做了很多好事，功德圓滿。