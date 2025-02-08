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台達獎勵產學接軌 5學者獲獎

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
台達董事長暨執行長鄭平（左三）及第二屆「台達年輕學者科技講座」得獎者合影，依序為台灣大學教授李濬屹（左一）、 台北科技大學副教授劉宇晨（左二）、台灣科技大學教授曹譽鐘（左4）、 台灣大學教授楊士進（右二）、 中央大學教授陳正一（右一）。圖／台達電提供
台達董事長暨執行長鄭平（左三）及第二屆「台達年輕學者科技講座」得獎者合影，依序為台灣大學教授李濬屹（左一）、 台北科技大學副教授劉宇晨（左二）、台灣科技大學教授曹譽鐘（左4）、 台灣大學教授楊士進（右二）、 中央大學教授陳正一（右一）。圖／台達電提供

台達電七日舉辦第二屆「台達年輕學者科技講座」頒獎典禮，邀請電力電子、電力系統、電動車、機器人、智慧製造等五大領域獲獎人和學界專家蒞臨出席。本屆活動吸引眾多優秀學者申請角逐，歷經評審主席團、特邀學者逾廿位遴選委員審查，選出五位傑出獲獎人，每名獎勵期程為三年，每年可獲一百萬元獎金。

台達創辦人鄭崇華、董事長暨執行長鄭平、總裁暨營運長張訓海、技術長郭大維及人資長陳啟禎皆親自參與典禮，鼓勵基礎科學研究與先進科技的學術與產業接軌，同時透過年輕學者培養關鍵五大領域下一代優秀人才，實現合作多贏。

鄭平指出，「台達年輕學者科技講座」為獎勵深耕五大領域的傑出學者而設，首屆脫穎而出的五位獲獎人已與台達多個事業單位展開密切合作，推動研究及實踐。第二屆講座特別邀請郭大維主持，大幅擴增遴選委員團隊，以廣泛汲取學界專家意見，促進不同領域的深度交流，期許獲獎學者能充分發揮研究能量，探索助力產業的獨特核心技術，推動產業國際轉型升級。

台達持續深耕校園與學術界，專注重點領域技術研究，並於國內外大學設立實驗室及聯合研發中心，積極推動人才共育計畫與支持各類研發專案，致力於陶鑄兼具理論素養與實務應用的卓越人才，持續為推動創新、培育菁英研究人才貢獻力量。

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