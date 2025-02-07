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讓晚自習的孩子不會餓肚子！ 大湖鄉辦「有愛捐贈」
114年國中教育會考將在5月17、18日兩天舉行，苗栗縣大湖鄉長黃惠琴為鼓勵鄉內的國三學生努力讀書參加會考，並透過教育翻轉人生正向發展，特別向鄉內各廟宇、善心人士發起捐贈「晚自習便當」，今天在大湖鄉公所辦「有愛捐贈」儀式，23萬4000元善款將提供鄉內大湖、南湖2所偏鄉國中晚自習師生用餐。
捐贈儀式上午10點在大湖鄉公所舉辦，由黃惠琴作見證，各寺廟人員強調為鼓勵同學念書不會餓肚子，捐贈的善款將「專款專用」於晚自習的便當費用，請校方務必依每晚晚自習實際人數訂便當，避免得來不易的善款遭浪費，也希望各界善心能讓大湖鄉的學子努力讀書提升學力，透過教育翻轉人生的機會，在今年5月會考拿到5A佳績，替自己、學校、大湖鄉爭光。
黃惠琴表示，為有效將各界善心捐款確實捐助給鄉內大湖國中及南湖國中國三學生於晚自習期間吃晚餐，考慮到每天留校晚自習學生數可能會浮動，造成多餘的便當被浪費掉，她建請各界將善款直接捐給學校專款專用，並由學校開立收據及感謝狀。
她也當場宣布今年國中會考，鄉內學生如有4A的好成績，鄉公所將發放2000元獎學金、5A發放5000元，希望大家都能加強學力，學業持續有好進展。
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