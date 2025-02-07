潛規則曝光！竹北網紅名師性騷案 其他受害者向人本申訴

新竹縣竹北市知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，3日遭新竹縣教育局廢止設立。協助被害人申訴的人本教育基金會發聲明揭露彭男包括擁抱、親臉等「潛規則」，並指出近日接獲其他受害學生及家長聯繫，認為縣府應擴大調查，對受害者提供協助及輔導。

人本教育基金會指出，基金會自去年5月始，陸續協助受害人向新竹縣政府提出申訴並陪同調查，除1受害人已過追訴期，其餘2案經調查後，於去年12月中決議彭男性騷擾成立，故教育局於2月3日公告廢止該補習班立案資格。

「我們明白這件事對於新竹家長及學生圈帶來的衝擊」，人本教育基金會表示，多數人難以想像及接受，彭男如此具教育熱忱及開明熱情的老師，怎麼會長時間對學生有如此逾矩行為而未被發現。原因是彭男善於循序漸進以及利用學生家長崇拜尊重的心理，讓受害者在過程中產生無法拒絕及不敢質疑的壓力。

人本教育基金會指出，例如彭男在補習班中設下以擁抱說再見的潛規則，然擁抱的距離、力道及時間，卻會因男女有異，對男學生是隨意攬肩擁抱，而特定的女學生彭男則會以手環抱，胸口互貼，緊密到甚至能感受鬍渣及呼吸程度，時間上也明顯比他人更久。彭男在與學生熟悉後，更會以談心為由接近，進而有觸碰學生大腿膝蓋處、牽手時以十指緊扣、親吻臉頰等行為。

人本教育基金會指出，最讓他們心疼的是，受害者從自我懷疑到承認感受這個過程。彭男這種隱微、漸進式的侵犯，對尚未成年的受害者而言很難釐清，甚或在產生反感時出現自我懷疑、自我否定。慶幸的是，他們鼓起勇氣面對自己的真實感受挺身而出，讓彭男行為可以被制止。

人本教育基金會表示，近日辦公室更接獲其他受害學生及家長的聯繫，他們除說明自己的經歷外，更不約而同地提到：「感謝這些受害者願意站出來控訴彭男行為，讓我知道原來感到不舒服不是我想太多。」