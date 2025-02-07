北市長照公費生待遇提升 3年最多可獲補助54萬元

北市教育局、衛生局與聯合醫院合作培育長照人才，每年最多為20名學生提供全額學雜費補助及獎助金，公費生3年最多可獲補助約新台幣54萬元，畢業後進入聯合醫院就職。

北市教育局今天舉辦「台北市技術型高中長照人才培育獎助計畫」宣布記者會，推出技術型高中長照人才培育獎助計畫，教育局、衛生局及聯合醫院攜手合作，針對技術型高級中等學校照顧服務科的公費生提供獎助金。

教育局表示，民國107年開辦照顧服務科公費生制度，至今培育96名公費生；聯合醫院自103年起和大專院校合作，提供護理相關科系學生獎助金申請。

而此計畫是全國首先將長照與產學合作向下延伸至高職，技術型高中照顧服務科學生依學業成績申請，北市每年提供至多20名學生，由教育局提供公費生每學期約3萬元學雜費減免；聯合醫院提供每學期6萬元獎助金，最高3年36萬元。畢業生可進入聯合醫院就職，落實技職教育學用合一的精神。

教育局指出，隨著人口老化，北市長照服務人力需求急劇增長，長照產業規模日益蓬勃，就讀照顧服務科學生，不僅能成為專業的照顧服務員，還能以此為基礎，進一步進入長照產業；聯合醫院提供在職進修機會，畢業生未來可朝個案管理師、醫護相關專業或醫療器材產業發展。