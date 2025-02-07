中小學強化手機統一保管　不同就學階段擬分程度管理

為防止學生上課分心，現行中學端各班多自設「停機坪」、「養機場」，學生上課時先將手機放置特定處。教育部欲修正校園行動載具使用原則，訂定管理通則，預計於中小學開學前完成修正草案。開學在即，教育部也表示，修正草案會照顧到中學至小學不同的教學、學習樣態，針對使用彈性給予方向性指導原則。

立法院去年底召開「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會，學界多反應現行學校對手機管理缺乏明確規範支持。為避免學生在課堂因使用行動載具影響學習，教育部已參考公聽會意見，預計於開學前完成「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」修正草案。

中小學下週即將開學，教育部表示，目前多數國家未全面禁止學生帶手機到校，但會由學校另外訂定管理規範，如採用在校期間，除緊急狀況及課堂學習需求外均不能使用，並由學校或班級統一管理等政策。

但學生上課多需使用手機、平板查資料或協作，教育部也指出，草案精神包括不同學習階段可有不同程度管理，如高中具自主學習課程，為回應學生的學習需求，載具規範就會和國中、小不盡相同，會針對高中學習給予彈性。再者，則是教師最在意的保管權責，以及家長在意有急事時是否能確實聯絡到學生，修正草案都會涵括在內。

教育部也強調，參照國際上案例，校園手機管理多未入法，教育部本次是給予方向性指導原則，修正是希望給予方向更明確，但也讓學校具備彈性可因地制宜。

但本報了解，教育部於本次提出修正草案前並未邀集教師、家長團體等商討。教育部則說，去年公聽會已經邀請各方團體陳述立場，將意見搜集後才回頭修正草案，預計開學前提出修正草案，三月則會再進一步邀集各方利害關係人代表商議草案內容，屆時才會定案。

全教總理事長侯俊良則談到，學校立場不會要求完全禁用手機，不同階段確實可有不同管理方式，同意載具專業使用、分階段控管，當有資訊搜集需求時理應適度開放。但保管責任歸屬務必明定，且校園可能有各種突發狀況，如學生手機於保管階段故障、撞傷等，規範不當還可能引起師生衝突，又造成學校行政端的壓力，不可不慎。