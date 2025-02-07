桃園將與美國加州理工合作 推動國際校園線上互動

桃園市113學年度第2學期校長會議今上午舉行，桃園市長張善政出席表示，市府致力優化教育環境，於上個學年度率先推動「代理教師職前年資提敘」政策，積極保障代理教師工作權益，並持續推動「代理教師全年聘期」、「國中小免費營養午餐」、「五歲幼兒助學金」等政策，讓教師安心任教、學生安心就學，持續提升桃園教育品質。

今校長會議表揚榮獲全國及全市殊榮的學校，感謝桃園市各級學校與市府共同努力深耕教育。張善政說，市府從前年開始推動暑期營隊，首年以「科技、科普」為主軸，參與人次逾3萬人；去年更擴大為「科技、科普、生命品德、藝文、健體」等5大領域，參與人次成長至4萬人；今年將新增「環境永續」主題，提供學生暑假期間多元探索學習機會，及早規劃未來發展方向。

張善政表示，桃園為都會原住民人口最多的城市，新住民及其子女人口也逐漸成長，目前新住民人數逾6.8萬人，學生約3.4萬人。因此，市府致力推動客語、原住民族語，以及新住民母語等多元文化教育，打造多元族群融合教育環境。在當前國際局勢多變的環境下，培養學生具備國際視野與多元文化素養更顯重要。

市府也將與美國加州理工學院噴射推進實驗室合作，推動國際校園線上互動，透過創新的國際交流模式進一步拓展學生視野。

張善政說，市府推出「品牌學校」計畫，鼓勵各校以創新策略發展特色並塑造品牌，期許透過推動學校品牌特色發展，及規畫多元化的教育方案，培育出能為國家開創不同發展路徑的優秀人才。