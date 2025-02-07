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北市2校培力長照人才 在校生：成立長照機構造福長者

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市現有2校設有照顧服務科，投入長照人才培育，且陸續有學生畢業。記者林佳彣／攝影
北市現有2校設有照顧服務科，投入長照人才培育，且陸續有學生畢業。記者林佳彣／攝影

高齡化社會，長照需求與日俱增，北市現有2校設有照顧服務科，投入人才培育，且陸續有學生畢業，就讀大學相關科系，開南高中學生期許學以致用，成立長照機構服務長者，喬治工商則坦言招生不易，可能與家長考量就業市場、工作辛苦與否有關。

北市現有照顧服務科的技術型高中共2所，開南中學3個年級共7班、146名學生，一年級設有普通班與僑生班，喬治工商3個年級則有5個班、28名學生。

開南高中校長胡毓富表示，開南照服科是中部以北招生最多的學校，曾經2個班招生至58人，這屆甚至招收39名來自東南亞僑生投入長照，擔任照顧服務的尖兵。

他認為，目前招生不難，因為北市教育局、衛生局及教育部都相當重視，今年聯醫與學校合作祭出每學期6萬元獎助金，「完全正確，也應該這麼做」，教育部在升學方面也推出3+2新五專政策。

本身是桃園市藥劑生公會理事長的胡毓富說，現在要讓所有學生、家長了解長照服務的未來出路，尤其現在講究跨領域，如果這批學生畢業後，成為護理師、物理師等醫事人員，也有助於他未來的照顧服務生涯。開南照服科已有3屆畢業生，並就讀長庚大學護理系、中國醫藥學大學物理治療學系等相關產業。

開南高中照服科2年級學生林秉宏分享，國中時發現高齡化趨勢，長者愈來愈多，加上爺爺、奶奶日漸年老，經搜集資料與家人討論，決定選擇照服科就讀，未來也希望開設長照機構，學以致用，服務更多有需要的長者。

喬治工商校長高國慶表示，照服科每班名額40位，但招生確實困難，可能與家長考量照服科的就業市場、工作是否辛苦等因有關，目前在學生能在課程中了解產業需求、未來發展，更重要的是家長也支持，迄今已有2屆畢業生，不少進入大學相關校系，也在業界取得執照。

高國慶直言，北市府與聯醫合作提供獎助金，對於招生確實是很大誘因，尤其未來就業目標明確，有助於學生畢業後發展。

北市開南高中設有照服科，培育長照人才，此為該校學生示範協助被照護者上下輪椅。記者林佳彣／攝影
北市開南高中設有照服科，培育長照人才，此為該校學生示範協助被照護者上下輪椅。記者林佳彣／攝影

北市府 長照

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