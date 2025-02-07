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教育部補助207梯大專營隊 助偏鄉8千生充實寒假

中央社／ 台北7日電

教育部今年共補助207梯營隊，由5342名大專學生組成志工服務隊，前往教育優先區中小學舉辦營隊，協助8320名學生度過一個充實的寒假

教育部今天發布新聞稿，介紹今年補助大專校院學生社團於寒假期間前往教育優先區中小學校，舉辦的免費營隊活動。

政治大學指南服務團在寒假期間，規劃了3梯的英語營，透過豐富的外國文化課程與主題繪本，帶領學童體驗世界豐富的文化，並快樂學習英語。

黎明技術學院浮光掠影社、拍社、觀演創造社組成團隊，到離島地區舉辦戲劇影視教育營，讓學生認識表演藝術，並透過一系列「開麥拉」課程，體驗用鏡頭看世界。

教育部表示，大專社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育等主題，規劃富有教育意涵的活動內容，期盼讓參與的大專校院學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源。

寒假 小學生 教育部

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