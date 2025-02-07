快訊

30年老宅免等都更！內政部推「老宅延壽」三補助方式曝

台中「咖波貓」遭暗殺畫面曝！利器環繞猛割裂兩半消風

獨／高雄驚悚殺人剝皮還分屍 狠心凶嫌一句話撇清恐怖行徑

台美教育合作新進展 與緬因、康乃狄克州簽備忘錄

中央社／ 台北7日電

教育部今天表示，近期分別與美國緬因州、康乃狄克州政府簽署教育合作備忘錄，促進雙邊人員交流及科研計畫，並拓展華語與英語師資合作。

教育部今天發布新聞稿，今年1月28日在康乃狄克州州長賴蒙特（Ned Lamont）、駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強的見證下，雙方簽署3年的合作備忘錄，這是台灣首度與康乃狄克州完成簽署。

另外，1月22日台灣教育部國際及兩岸教育司長李毓娟也與美國緬因州教育廳廳長馬金（PenderMakin）簽署備忘錄，這是雙方於民國98年起第5度續約，並首次將原訂3年效期延長為5年。

教育部表示，為持續推動「台美教育倡議」，深化與美國各州的教育交流，近年陸續與美國25州簽署28件教育合作備忘錄，未來將鼓勵雙邊人員和機構合作，並拓展華語與英語師資的交流機會。

教育部 美國 英語

延伸閱讀

留學獎學金甄試 中午12時網路報名截止

安全教育26所重點學校 強化交通、防災等知識

外交小尖兵訪問紐約 推動青年公眾外交

最高可獲百萬創業基金 教育部「U-start計畫」徵件中

相關新聞

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

士林幼園再涉不當管教 師推幼童、扔書包 停職調查中

北市士林區某幼兒園被爆料虐童，監視器畫面有老師疑似用力推幼童，還將書包反覆丟出教室外讓孩童撿；教育局表示，調查預計2月底...

大學「從嚴認定」禁用陸廠資訊產品 年耗資百萬換設備

DeepSeek AI被指有資安疑慮，教育部重申，公務機關及公立學校禁止採購、使用大陸廠牌資通訊產品。又近年高教深耕計畫...

逼吃嘔吐物！士林某私幼疑涉不當對待「黑歷史全被挖」 園所發聲致歉

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，更被網友挖出黑歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。