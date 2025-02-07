台美教育合作新進展 與緬因、康乃狄克州簽備忘錄

教育部今天表示，近期分別與美國緬因州、康乃狄克州政府簽署教育合作備忘錄，促進雙邊人員交流及科研計畫，並拓展華語與英語師資合作。

教育部今天發布新聞稿，今年1月28日在康乃狄克州州長賴蒙特（Ned Lamont）、駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強的見證下，雙方簽署3年的合作備忘錄，這是台灣首度與康乃狄克州完成簽署。

另外，1月22日台灣教育部國際及兩岸教育司長李毓娟也與美國緬因州教育廳廳長馬金（PenderMakin）簽署備忘錄，這是雙方於民國98年起第5度續約，並首次將原訂3年效期延長為5年。

教育部表示，為持續推動「台美教育倡議」，深化與美國各州的教育交流，近年陸續與美國25州簽署28件教育合作備忘錄，未來將鼓勵雙邊人員和機構合作，並拓展華語與英語師資的交流機會。