留學獎學金甄試 中午12時網路報名截止
民國114年度留學獎學金甄試預定錄取220個名額，包括190名一般生、30名特殊生。教育部指出，今天中午12時截止網路報名，有意願的學子務必把握最後機會。
留學獎學金甄試是為鼓勵國內優秀青年赴海外知名大學攻讀研究所學位，一般生每年核發1.6萬美元（約新台幣52萬元）獎學金、最長2年；勵學優秀生、原住民生、身心障礙生每年核發3萬美元（約新台幣98萬元）、最長3年。
114年留學獎學金預定錄取220個名額，將於今天中午12時截止網路報名，甄試採書面審查、擇優錄取；報名者須先取得國外大學校院正式開立的入學許可或已在國外碩博士班就讀。
教育部指出，已申請國外優秀大學但無法於網路報名截止時間前取得入學許可者，可填寫切結書申請暫准報名，並於3月10日下午5時前補上傳入學許可。相關資訊可參考「教育部114年留學獎學金甄試線上報名資訊網」。
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