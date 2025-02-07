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士林幼園再涉不當管教 師推幼童、扔書包 停職調查中

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「靠杯天母幫」
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「靠杯天母幫」

北市士林區某幼兒園被爆料虐童，監視器畫面有老師疑似用力推幼童，還將書包反覆丟出教室外讓孩童撿；教育局表示，調查預計2月底出爐，若屬實，行為人及負責人最重可處60萬元。有網友爆料這家幼兒園2020年時曾被投訴強迫塞食、逼孩童吃嘔吐物，事後老師被開除。

網友在臉書社團「靠北天母幫」貼出這家位在承德路上的幼兒園監視器影片，影片中有老師疑似不滿幼童行為用力推人，教室走廊被丟出幾個書包，幼兒一一撿回教室，但又被老師丟出去，學生只能再默默跑出去撿回。不少網友感到憤怒，認為老師不適任。

幼兒園表示，老師已向全班說明自身行為不當並道歉，也聯繫孩童家長致歉並說明情況，該案正在調查，老師已停職，將配合主管機關調查；園方也表示非常抱歉，將內部檢討，並強化教師專業培訓，提升情緒管理及班級經營能力。

教育局表示，去年12月接獲通報即展開調查，今年1月17日及2月3日開過2次調查小組會議，若經查證屬實且情節嚴重，將依法裁罰。

幼兒園 教室

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