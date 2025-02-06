大學「從嚴認定」禁用陸廠資訊產品 年耗資百萬換設備

DeepSeek AI被指有資安疑慮，教育部重申，公務機關及公立學校禁止採購、使用大陸廠牌資通訊產品。又近年高教深耕計畫已新增資安專章，課責學校強化資安，大專校院去年起已列出多項「不得採購」的大陸品牌，以採購的大陸品牌需逐步汰換。大學多表示「從嚴認定」含陸資廠牌亦不得採購，學校也表示，去年替換設備便耗資上百萬。

大陸新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧模型日前引發資安疑慮，教育部表示，依行政院規定，公務機關及學校禁止採購或使用大陸廠牌資通訊產品，且公務用的資通訊產品不得使用大陸廠牌，也不得安裝非公務用軟體。

本報經查，大學去年便陸續公告不得採購的大陸廠牌清單，如陽明交大、中山大學清單包大疆、海康威視；手機廠牌則包括小米、華為、REALME等。輔仁大學廠牌清單更廣，入列者包括水星、聯想以及軟體美圖等。

但有學校教師指出，教育部並未完整敘明不得採購的廠牌，學校多憑經驗羅列，但部分廠牌是含陸資，依行政院函釋，第三地區含陸資廠商以及在台陸資廠商原則不列入盤點和汰換，而學校多視為模糊地帶，部分學校列入但有些則無，認定不一。

中原大學資訊長陳世綸表示，教育部去年來文後可連網產品均不得採購大陸廠牌，已採購的則要逐年淘汰，預計用五年淘汰所有大陸廠牌產品。去年第一階段先陸續淘汰如無線網路分享器、IP分享器等，部分陸廠大型機械還在使用年限內，未來年限到期也會一併汰換，光去年學校約莫花費上百萬更新、添購設備。

陳世綸也說，部分含陸資的大陸廠牌認定比較模糊，須由學校資訊部門查核，以中原為例，註冊在中國大陸的公司就不得採購。

政治大學也表示「從嚴認定」大陸廠牌，無論其原產地於台灣、大陸或第三地區等均納入，含陸資廠牌亦入列。也會逐年向系所和各部門調查設備使用情況，過去已採購的陸廠設備會依據使用年限、經費規劃等逐步汰換。

暨南大學校長武東星則表示，校內約莫剩無線網路分享器等設備正在分區汰換。校內大量採購可透過政府共同契約辦理下訂，可先篩去有疑慮的廠商，且能省去議價程序，但若是教師自行購買設備或組裝電腦等，則確實要留意內部組件來源或是否採購到陸廠。