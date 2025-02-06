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逼吃嘔吐物！士林某私幼疑涉不當對待「黑歷史全被挖」 園所發聲致歉

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「靠杯天母幫」
士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，讓學生出去撿。圖／取自臉書社團「靠杯天母幫」

士林區某幼兒園遭爆料不當對待孩童，有網友貼出監視器畫面有老師疑似大力推幼童，還將學童書包反覆丟出教室外，更被網友挖出黑歷史，曾有老師強迫塞食、餵孩童吃嘔吐物。園方今發聲明致歉表示，老師也認知自身行為不當，向孩子、家長致歉，已先請當事老師停職，後續配合教育局調查。

該幼兒園2020年曾遭時任議員黃郁芬爆料，老師會因孩子吃太慢而強迫塞食、逼吃嘔吐物，甚至當時還傳出拿鞋丟孩童，拿棍子打學生，其他學生看到，竟然還出言威脅「說出去你爸媽會死掉」，讓孩童飽受驚嚇，事件爆發後老師遭開除，未料時隔5年該園所再發生不當對待。

教育局當時展開調查，並邀集教授、幼教及兒少保護學者專家代表舉行專案諮詢會議完成調查報告，並於2020年10月將調查報告移送社會局依當時的「兒少權法」裁處，而在調查期間，更發現該園違反幼照法相關法規，於2020年10月及12月共裁罰8筆計7萬2000元。

而面對去年底再度發生疑不當對待事件，園方稍早也發布聲明表示，老師已於事發後向全班學生說明自身行為不當，並向孩子道歉，以聯繫學童家長致歉並說明情況，該案已進入調查階段，將配合主管機關進行調查，園已先行對該名教師作出暫停職務處置。

園方強調，始終以幼兒安全與福祉為首要考量，深知教育工作者肩負的責任，也理解此事件對家長、學童及社會大眾所帶來關切，對於該事件非常抱歉將進行內部檢討，並強化教師專業培訓，提升情緒管理及班級經營能力，確保提供孩子一個安全且值得信賴學習。

幼兒園 教育局

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