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安全教育26所重點學校 強化交通、防災等知識

中央社／ 台北6日電

教育部於113學年度補助26所「安全教育重點學校」，協助超過5萬名學生，增加交通、防災、食藥、水域及防墜等5類知能，同時也透過專業社群，培育優質的安全教育師資。

教育部今天發布新聞稿，「安全教育重點學校」藉由專業團隊以社群模式，逐步提升學校教師安全教育知能與融入策略，並運用國教署發展的課程模組，研發適合學校師生需求的教材教案，融入各校的校訂課程。

位於南投縣的竹山高中，教師林宛蓉結合校園周邊易發生交通事故熱點，帶領學生實地教學。課程中，她解釋交通風險因素，並分析事故統計資料，引導學生增加風險意識，再透過隨堂小測驗和學習單，實際演練增加印象。

教育部也以情境劇場方式製作6部教學影片，每部5至12分鐘，作為課堂教學運用。期待安全教育能落實在各校課程，讓師生成為安全的用路人。

教育部

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