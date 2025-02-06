嘉義縣強震43所學校受損 教育部核定500萬元修復經費

嘉義縣1月21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，震央位於大埔鄉，有43所學校受損，縣府教育處今天表示，教育部核定500萬元修復經費，113學年度第二學期將在2月11日開學，目前各所學校緊急搶修，確保順利開學。

教育處指出，校園發生天花板輕鋼架毀損、磁磚及水泥掉落、牆柱裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落、走廊地板隆起、連接走廊柱體龜裂及水塔水管破損等狀況，寒假期間未造成人員傷亡，初估財物、設施及設備損失金額2377萬元。

教育部核定修繕經費500萬元，供各校緊急搶修設備及校園環境，後續將進行經費審議，不足部分以縣府災害準備金支應，確保學校盡快回復原狀，保障學子權益。

教育處長李美華表示，嘉義縣積極配合中央進行校舍耐震評估與重建補強工作，截至113學年度已有522棟校舍完成初評、298棟完成詳評，其中210棟校舍需補強，17棟須拆除重建。