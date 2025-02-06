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嘉義縣強震43所學校受損 教育部核定500萬元修復經費

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣1月21日凌晨發生芮氏規模6.4強震，震央位於大埔鄉，有43所學校受損，縣府教育處今天表示，教育部核定500萬元修復經費，113學年度第二學期將在2月11日開學，目前各所學校緊急搶修，確保順利開學。

教育處指出，校園發生天花板輕鋼架毀損、磁磚及水泥掉落、牆柱裂縫、圍牆磚塊龜裂剝落、走廊地板隆起、連接走廊柱體龜裂及水塔水管破損等狀況，寒假期間未造成人員傷亡，初估財物、設施及設備損失金額2377萬元。

教育部核定修繕經費500萬元，供各校緊急搶修設備及校園環境，後續將進行經費審議，不足部分以縣府災害準備金支應，確保學校盡快回復原狀，保障學子權益。

教育處長李美華表示，嘉義縣積極配合中央進行校舍耐震評估與重建補強工作，截至113學年度已有522棟校舍完成初評、298棟完成詳評，其中210棟校舍需補強，17棟須拆除重建。

經補強的校舍符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」的安全目標，可確保師生安全，這次地震經結構技師現勘後，所有校舍無立即性安全疑慮，隨著開學日即將到來，校方將全心投入開學前的準備作業，請家長放心。

嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣強震43所學校受損，教育部今年核定500萬元修復經費。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 教育部 校園

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