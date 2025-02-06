「台灣隊長」陳傑憲出馬 為家扶貧童籌募獎學金

新學期即將到來，家扶基金會「無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查」顯示，57%的弱勢家庭在為孩子添購日常生活必需品常感到困難，逾半弱勢家庭更在伙食、水電等必要的生活開支出現財務困境。為讓弱勢兒少好好生活、安心學習，家扶基金會邀請職棒球星「小柯」柯敬賢、「國防部長」張育成、「台灣隊長」陳傑憲、「光速神威」陳晨威，與知名藝人王子邱勝翊、盧廣仲、鍾欣凌簽名家扶WaWa撲滿公益競標正上檔中，款項全數捐家扶「無窮世代」計畫。

家扶調查發現，扶助家庭面臨有財務困境的層面，有40.3%為房租／房貸支出、有25.2%為醫療費。國一的小梅來自單親家庭，因年幼的弟弟有唐氏症，且在生活自理上需要人協助，但為了應付接踵而來的房租與生活花費，讓媽媽在就業選擇有許多難處。家扶調查就發現，扶助家庭中（曾）有工作的家長，有51.5%會因為需要照顧家人而影響工作時間／機會。

小梅的媽媽找到在牧場餵養動物，屬於分段式的工作型態，清晨5點上工，利用中間休息緩衝可以回家照料，待小梅放學接手後再繼續去工作。因而每天喚弟弟起床、幫忙刷牙、洗臉、換衣服與尿布等成了小梅的例行事務，放學回家後也先完成功課，緊接著協助弟弟洗澡、教導課業、陪伴遊戲，一起等著媽媽下班。夢想成為護理師的小梅說「他是我弟弟，做這些事不辛苦，我以後還要繼續照顧他。」

有感弱勢兒少與家庭諸多困境，家扶邀請職棒球星柯敬賢、張育成、陳傑憲、陳晨威，以及知名藝人王子邱勝翊、鍾欣凌、盧廣仲一起為家扶WaWa撲滿簽名，合作《蛇prise For You》公益簽拍，即日起至15日在Yahoo拍賣競標，所得將全數捐「無窮世代」計畫。

為籌募1000萬元助學金，助弱勢兒少迎接新學期，鼓勵民眾新春開工送暖，包括參與momo購物網同步上檔由家扶自立青年、職棒球星張育成擔任活動大使的「無窮世代百元愛心捐」；或透過家扶官網線上捐款，定期定額支持「無窮世代」；或在16日前參與全台各地中心辦理多達124場「無窮世代新春義賣」，一起幫助弱勢孩子脫貧、逆轉人生。