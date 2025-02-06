DeepSeek資安疑慮 教育部：公立學校禁用陸廠資訊產品

DeepSeek AI被指有資安疑慮，行政院長卓榮泰日前表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資訊安全；行政院政務委員吳誠文則建議，學術用途也應下載後斷網使用較安全。教育部表示，依規定公務機關、公立學校禁止採購或使用大陸廠牌資通訊產品，且將向各校重申，使用AI相關服務均不得涉及機敏資料或個人資料。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧模型日前引發資安疑慮，數發部日前特別警示，公務機關與關鍵基礎設施應限制使用DeepSeek AI產品，以避免相關數據、資訊遭傳送至他人。

教育部表示，依行政院「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」規定，公務機關及公立學校禁止採購或使用大陸廠牌資通訊產品，包含軟體、硬體以及相關服務。且公務用的資通訊產品不得使用大陸廠牌，也不得安裝非公務用軟體。

教育部指出，又依「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」規定，製作機密文書禁止使用生成式AI，業務承辦人不得向生成式AI提供涉及公務應保密、個人及未經機關同意公開的資訊，並應注意個人資料保護、著作權及相關資訊使用規定。