最高可獲百萬創業基金 教育部「U-start計畫」徵件中

為支持青年朋友的創業夢，教育部自98年起即推動「U-start創新創業計畫」，提供總金額超過上千萬的創業補助。今年度除了將持續推動「U-start創新創業計畫」，並與原民會合作「U-start原漾計畫」，獲選團隊最高可得百萬創業基金，計畫徵件至2月21日止。

教育部青年署表示，計畫自98年推動以來，已累計申請案件逾4200件，成功扶植了1392組新創團隊，並催生995間新創公司，市場拓展遍及歐美、紐澳、東南亞及中國各地。獲得計畫補助創業團隊，可於第一階段獲得50萬元創業基金（35萬團隊基金、15萬育成輔導金），另原漾計畫並加碼提供團隊專屬教練輔導費5萬元；獲選第一階段團隊將可角逐第二階段績優團隊資格，爭取至高百萬元創業獎金。

青年署說，去年績優團隊創業提案領域多元且亮眼，不只針對台灣市場，更放眼放眼國際，積極結合國際永續趨勢，包含「復癒生醫有限公司」服務即跨足東南亞，開發精準、即時且有效的被動踝關節活動訓練儀，提供神經相關問題的全新治療技術及檢測方式；「台灣藻安有限公司」建構生物菌水資源永續循環再利用系統，提供免換池水與高節能的養殖漁業產品，可應用於解決各種水域問題。這些績優團隊在產業技術、理念應用均具高完成度與實用性，更展現年輕世代的全球視野。

青年署表示，歡迎原民青年朋友積極參與原漾計畫，推廣具台灣特色的原民文化及產業。去年「南島星人與陶的在地球工作室」，也同時榮獲文化部114年原住民村落文化發展計畫補助，推廣將部落的土帶到都市，從「玩土」的過程中，把阿美陶文化的魅力傳遞出去，發揮越在地越國際精神。相關計畫最新訊息可至U-start官方網站（https://ustart.yda.gov.tw/bin/home.php）查詢。