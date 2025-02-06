快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

最高可獲百萬創業基金 教育部「U-start計畫」徵件中

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
去年獲選團隊「長庚大學復癒生醫有限公司」。圖／青年署提供
去年獲選團隊「長庚大學復癒生醫有限公司」。圖／青年署提供

為支持青年朋友的創業夢，教育部自98年起即推動「U-start創新創業計畫」，提供總金額超過上千萬的創業補助。今年度除了將持續推動「U-start創新創業計畫」，並與原民會合作「U-start原漾計畫」，獲選團隊最高可得百萬創業基金，計畫徵件至2月21日止。

教育部青年署表示，計畫自98年推動以來，已累計申請案件逾4200件，成功扶植了1392組新創團隊，並催生995間新創公司，市場拓展遍及歐美、紐澳、東南亞及中國各地。獲得計畫補助創業團隊，可於第一階段獲得50萬元創業基金（35萬團隊基金、15萬育成輔導金），另原漾計畫並加碼提供團隊專屬教練輔導費5萬元；獲選第一階段團隊將可角逐第二階段績優團隊資格，爭取至高百萬元創業獎金。

青年署說，去年績優團隊創業提案領域多元且亮眼，不只針對台灣市場，更放眼放眼國際，積極結合國際永續趨勢，包含「復癒生醫有限公司」服務即跨足東南亞，開發精準、即時且有效的被動踝關節活動訓練儀，提供神經相關問題的全新治療技術及檢測方式；「台灣藻安有限公司」建構生物菌水資源永續循環再利用系統，提供免換池水與高節能的養殖漁業產品，可應用於解決各種水域問題。這些績優團隊在產業技術、理念應用均具高完成度與實用性，更展現年輕世代的全球視野。

青年署表示，歡迎原民青年朋友積極參與原漾計畫，推廣具台灣特色的原民文化及產業。去年「南島星人與陶的在地球工作室」，也同時榮獲文化部114年原住民村落文化發展計畫補助，推廣將部落的土帶到都市，從「玩土」的過程中，把阿美陶文化的魅力傳遞出去，發揮越在地越國際精神。相關計畫最新訊息可至U-start官方網站（https://ustart.yda.gov.tw/bin/home.php）查詢。

創業 團隊 青年

延伸閱讀

阿里集團組建頂級AI團隊 新加坡管理大學教授傳任副總

雙和罷免團隊2月10日送件 音樂人朱約信擔任罷免領銜人

傳行政命令裁撤美國教育部 川普：盼與國會合作

教育部校園美感改造計畫完成91校 屢獲海內外大獎

相關新聞

DeepSeek疑慮 教部：公立學校禁用大陸資訊產品

行政院長卓榮泰3日表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。教育部今天說，公立學校禁止採購和使用中國資通訊產品，...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

DeepSeek資安疑慮 教育部：公立學校禁用陸廠資訊產品

DeepSeek AI被指有資安疑慮，行政院長卓榮泰日前表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保國家資訊...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

最高可獲百萬創業基金 教育部「U-start計畫」徵件中

為支持青年朋友的創業夢，教育部自98年起即推動「U-start創新創業計畫」，提供總金額超過上千萬的創業補助。今年度除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。