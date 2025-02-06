網紅負責人涉性騷 補習班遭停業

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，日前遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該補習班口碑好、形象佳，又是網紅夫妻所經營，消息傳出後引發家長熱議。據了解受害學生至少3人，教育局說明，已輔導相關學生。

該知名補習班由一對網紅夫妻經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者，以親子教養、語文教育等專業在家長圈獲高知名度，還曾與竹縣府共同舉辦青少年文字展。

不過，新竹縣教育局3日突然發布公告廢止該補習班設立，教育局指出，該補習班負責人因涉及違反補習及進修教育法第9條第6項3款，有非屬情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為，教育局也已發文給與彭男合作團體，注意彭男不可成為任教老師。

補習班被公告廢止設立的消息傳出後，引起家長群組熱議，有人認為是彭男與學生親近遭誤會，還有人認為恐是同業競爭陰謀論。但據了解，彭男涉嫌對女學生擁抱、親臉、手放大腿、十指緊扣等，甚至還詢問自慰等私密話題。

人本教育基金會指出，基金會協助3名受害人提出申訴，1件因為超過期限未受理，2件成立。去年12月性騷擾調查完畢並認定成立，教育局依據調查報告裁撤補習班立案資格。

記者多次私訊夫妻所經營的粉絲頁，但對方均已讀未回應，該補習班大門深鎖，多次致電也無人接聽，暫無取得相關說法。