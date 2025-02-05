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林懷民最開心作品 幾米男孩的100次勇敢

中央社／ 台北5日電

FOCASA馬戲團15周年大作「幾米男孩的100次勇敢」將在3月底展開為期一個月演出，導演林懷民表示這是他最開心的作品，「沒有議題只有歡樂，希望繽紛的演出讓每一個觀眾都看得開心。」

林懷民今天記者會後接受中央社專訪表示，他在很多年前就想要改編幾米的繪本，「但以雲門舞集的國際連結緊密的程度，國際巡演一站接一站，幾乎沒有喘息的空間，只能暫時作罷。」這次與FOCASA馬戲團合作，林懷民就想到老友幾米的溫暖繪本，幾米一口答應授權。

2003年幾米曾畫了「幸運兒」獻給林懷民，這次第一次與林懷民合作，幾米說能被林懷民改編作品，「是我莫大榮幸。」這次因緣際會接下這份「工作」，林懷民說幾米繪本有太多金句，他看到幾米有一本繪本寫著：「獻給努力成長的孩子」，這也成了這部作品的主軸。

林懷民表示，「幾米男孩」像是成長中的少年，有自己的夢想，但也很「邊緣人」，經歷被霸凌種種失敗，最後終於突破困難。過程中幾米最受歡迎的角色包括盲女、小鼓手、玩具兵、抱著魚缸四處巡遊的先生，還有「向左走，向右走」相遇不相見的男女都將環繞舞台，加上多媒體投影到舞台背幕，「舞台會很美。」。

「幾米男孩的100次勇敢」也是台灣第一齣馬戲定目劇，從幾米的繪本發展出角色和故事，FOCASA馬戲團團長林智偉表示，他跟林懷民老師認識多年，這次非常謝林懷民老師投入作品執導，「我們成團15年，還有很多需要成長的空間，這次老師從導演到演員全心協助，我們從他身上學習到太多，非常幸運。」

排練過程中，林懷民對於FOCASA團員神乎奇技的身手非常感動，「他們都會盡力做到好，無論是獨輪車到踩大球同時拋接幾個小球的小丑，一般人是雙手雙腿，這些馬戲特技工作者是四手四腳，雙手可以當腳用，雙腳可以當手用。」林懷民表示，他很希望馬戲演員能很有尊嚴，在藝術領域有一席之地。

文化部長李遠今天特別到場支持，李遠表示林懷民老師是他那一代人最崇拜的藝術家，「幾米曾幫我的親子散文畫插畫長達十年，FOCASA是我心目中茁壯快速，非常有國際表演潛力的團隊，深深祝福場場滿座。」

台灣首齣馬戲定目劇「幾米男孩的100次勇敢」將從3月28日至4月20日為期一個月演出，橫跨兒童節四天連假，屆時幾米繪本中的夢幻馬戲帳篷將會座落在台南水交社文化園區旁大草地。除了演出之外，馬戲篷外也將推出幾米馬戲樂園與幾米繪本大型玩偶，幾米繪本書迷也可以在這裡親見書中主角現身眼前。

幾米 林懷民

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