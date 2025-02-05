網紅夫妻補習班爆性騷學生…旗下還設實驗學校 竹市教育處回應

新竹縣竹北市由網紅夫妻所經營的知名補習班，因丈夫彭姓負責人涉嫌對學生性騷擾，前天突遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該文創品牌旗下還有體制外實驗學校，引起外界關注。新竹縣教育局表示，申請並未通過；新竹市教育處則表示經查彭男非申請人，也並非師資。

根據該文創品牌官網資訊，這所實驗學校由曾在體制內任教的網紅夫妻共同創立，希望建立一個「學生愛學、老師愛教」環境，屬非學校型態的團體實驗教育單位，目前該實驗小學主要招收五至七年級學生，採用混齡教學模式，其餘年級正在陸續規畫中，預計在3年內完成國小及國中全年段的招生計畫。

根據官網介紹，實驗小學的小學部學籍掛靠竹仁國小，國中部則掛靠新竹市華德福實驗學校。學生在畢業時，除了會獲得實驗教育的畢業證書，還可取得由竹仁國小和華德福實驗學校頒發的正式畢業證書，而網紅夫妻2人都是該所學校的師資團隊。

新竹縣教育局表示，該實驗教育團體是由張姓學生家長代表提出申請，並與該文創教育公司租借場地，該實驗教育機構則於去年10月申請籌設，申請人亦非彭姓男子，且於去年12月經教育局函知審查結果為不予通過，實驗教育部分依照相關規定辦理申請，同樣依循相關規範，教育局也已發文給實驗團體，注意彭男不可成為任教老師。

新竹市教育處則表示，實人教育團體於113學年度經竹市非學審議會審議通過，該團體申請人為黃男，經查各領域教學人員未有彭男。另，該實驗團體也依規教學中，不影響實驗教育學生畢業證書之取得。

新竹市教育處補充，目前市府教育處未接獲家長反映，將持續督導實驗團體，以維護竹市學生權益，若有不法情事將撤銷許可並予以嚴懲。