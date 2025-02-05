快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

「行俠仗醫 以醫弘道」台大院長吳明賢明下午簽書見粉絲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院長吳明賢出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，明天下午1時將在台北國際書展藍沙龍舉行簽書會。圖／聯經提供
台大醫院長吳明賢出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，明天下午1時將在台北國際書展藍沙龍舉行簽書會。圖／聯經提供

台大醫院長吳明賢出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，明天下午1時將在台北國際書展藍沙龍舉行簽書會。吳明賢是國內腸胃科醫學權威，曾在馬祖推行幽門桿菌根除，掌舵台大醫院至今，屢次為台灣醫療前景發聲，針砭時事。新書紀錄他行醫心路歷程，與他和恩師陳建仁、林肇堂私下互動及人情故事。

吳明賢被醫界譽為「文青院長」，他在書中提到，自己出身嘉義的平凡家庭，從小熱愛武俠小說，嚮往俠士精神，把從醫之路視為實踐大俠夢的方法之一，「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」為病患謀求幸福是他對俠義的定義。

吳明賢書中分享，從在馬祖研究的小醫師，直至今日擔任台大醫院院長，始終在探求何謂良醫、制度與機構如何成就理想的醫生和醫療環境，他也紀錄台大醫療體系如何從常德街一號起家，跨越濁水溪設立雲林分院，並紀錄台灣醫療體系中令人感佩的做事風格和事蹟，以及新冠肺炎發生後，自己對醫病關係的思考，與對時事的針砭。

吳明賢出書，已引發國內醫界、公衛界名人搶讀，前衛生署副署長張鴻仁在臉書表示，原本想在年假期間讀「百年孤寂」，後來改看吳明賢院長新書，該書序言中，正好引用該書作者馬奎斯的一段話，「生命中真正重要的不是你遭遇了什麼，而是你記住了哪些事，以及如何記得的」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書表示，對吳明賢院長新書很有共鳴，吳院長是大自己9屆的台大學長，尤其書中對SARS疫情的描述，自己正好在當胸腔科主治醫師，因此特別有感，吳院長對醫療政策向來毫不避諱、仗義執言，並且一直經營社群媒體，以淺顯易懂方式，對抗假消息，提供民眾防疫知識。

台大醫院 醫師 馬祖

延伸閱讀

醫師看韓劇「外傷重症中心」有點難過 台大院長早說過

過年急診室塞爆 醫曝「天邊孝子症候群」發作

新年踏春遊平溪 感受新北農再社區美景、人文之旅

避醫療人球 醫中提16項排除 吳明賢：急重難罕非醫療浪費

相關新聞

DeepSeek疑慮 教部：公立學校禁用大陸資訊產品

行政院長卓榮泰3日表示，公務機關全面禁用DeepSeek AI服務。教育部今天說，公立學校禁止採購和使用中國資通訊產品，...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

夫涉性騷學生「至少3人」 網紅夫妻經營竹北補習班遭停業

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，前天突遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該補習班口碑好、形象佳，又是...

網紅夫妻補習班爆性騷學生…旗下還設實驗學校 竹市教育處回應

新竹縣竹北市由網紅夫妻所經營的知名補習班，因丈夫彭姓負責人涉嫌對學生性騷擾，前天突遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該文創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。