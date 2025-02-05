「行俠仗醫 以醫弘道」台大院長吳明賢明下午簽書見粉絲

台大醫院長吳明賢出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，明天下午1時將在台北國際書展藍沙龍舉行簽書會。吳明賢是國內腸胃科醫學權威，曾在馬祖推行幽門桿菌根除，掌舵台大醫院至今，屢次為台灣醫療前景發聲，針砭時事。新書紀錄他行醫心路歷程，與他和恩師陳建仁、林肇堂私下互動及人情故事。

吳明賢被醫界譽為「文青院長」，他在書中提到，自己出身嘉義的平凡家庭，從小熱愛武俠小說，嚮往俠士精神，把從醫之路視為實踐大俠夢的方法之一，「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」為病患謀求幸福是他對俠義的定義。

吳明賢書中分享，從在馬祖研究的小醫師，直至今日擔任台大醫院院長，始終在探求何謂良醫、制度與機構如何成就理想的醫生和醫療環境，他也紀錄台大醫療體系如何從常德街一號起家，跨越濁水溪設立雲林分院，並紀錄台灣醫療體系中令人感佩的做事風格和事蹟，以及新冠肺炎發生後，自己對醫病關係的思考，與對時事的針砭。

吳明賢出書，已引發國內醫界、公衛界名人搶讀，前衛生署副署長張鴻仁在臉書表示，原本想在年假期間讀「百年孤寂」，後來改看吳明賢院長新書，該書序言中，正好引用該書作者馬奎斯的一段話，「生命中真正重要的不是你遭遇了什麼，而是你記住了哪些事，以及如何記得的」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也在臉書表示，對吳明賢院長新書很有共鳴，吳院長是大自己9屆的台大學長，尤其書中對SARS疫情的描述，自己正好在當胸腔科主治醫師，因此特別有感，吳院長對醫療政策向來毫不避諱、仗義執言，並且一直經營社群媒體，以淺顯易懂方式，對抗假消息，提供民眾防疫知識。