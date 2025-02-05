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誠品畫廊繭之詩展2月8日登場 藝術映照當代

中央社／ 台北5日電

集結雕塑、油彩、壓克力顏料等媒材，誠品畫廊以開春展覽「繭之詩」揭示藝術作品如何映照當代，透過日常肖像、風景重建等方式，揭示當代社會的碎裂感及網路世界的流動性。

「繭之詩」參展藝術家包含日本藝術家北川宏人、台灣藝術家李明剛、楊子逸、潘麒方、李秉璈，以及香港出生的藝術家張柏林。誠品畫廊透過新聞稿表示，參展作品呈現人際之間若即若離的疏離感之外，也傳達了無可名狀的內在感性。

如以人物雕塑聞名的北川宏人，利用陶土捏塑的人物身形拉長至他心目中的理想美比例，既有西方雕塑的古典氣質，又兼具日本動漫美學的風格。而這些人物時尚外表下，神情卻都透露著憂鬱、疏離的茫然，刻畫泡沫經濟下日本青年的無奈和苦悶。

同以人物為展出主題的還有張柏林，他這次展出的作品涵蓋2019年至近期創作的肖像畫，其中人物多散發著聖人般的微弱光環。誠品畫廊表示，肖像畫是張柏林探討自我的多重投影，和對自身的觀察及反思的過程，藝術家以反覆消抹、塗刮等手法，在畫中記錄和重構人們存在的心理狀態。

人們生活風景也是藝術家目光所及之處，像是李明剛展出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間至今創作繪畫作品，就以掃描、拼貼和去背等手法，擷取生活場景的片段，反映當代生活的碎裂。

「繭之詩」展8日起於誠品畫廊展出至3月22日。

日本 藝術家 誠品

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