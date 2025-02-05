夫涉性騷學生「至少3人」 網紅夫妻經營竹北補習班遭停業

新竹縣竹北市某知名補習班彭姓負責人因涉嫌對學生性騷擾，前天突遭新竹縣教育局公告廢止設立，由於該補習班口碑好、形象佳，又是網紅夫妻所經營，消息傳出後不少死忠家長仍護航，甚至傳出「陰謀論」。不過據了解，受害學生至少3位。

該知名補習班由兩位網紅夫妻共同經營，補習班臉書平台有4.1萬粉絲，夫妻粉絲頁也有3.4萬追蹤者，長期以來憑藉親子教養、語文教育等專業在家長圈內獲得高知名度，兩人更是活躍於社群媒體的知名網紅，經常舉辦講座甚至出版書籍獲得廣大粉絲支持，更曾與新竹縣政府共同舉辦青少年文字展。

不過新竹縣教育局卻在前天緊急發布公告廢止該補習班設立，新竹縣教育局表示，該補習班負責人因涉及違反補習及進修教育法第9條第6項3款，有非屬情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為，非屬情節重大之行為，有認定一定期限內不能聘用或僱用，相關學生已有輔導。

消息傳出後，隨即在家長群組引發熱議，不過也有家長護航，認為媒體報導資訊不清，並無說明受害人數，猜測只是較為單純的師生戀，且彭男平時與學生親近，質疑是誤會或遭到惡意報復，加上彭男去年起已無在第一線任教，認為是同業競爭的一場「陰謀」。

不過人本教育基金會指出，「人本」協助3位受害人提出申訴，1件因為超過期限未受理，2件成立。去年12月性騷擾調查完畢並認定成立，教育局依據調查報告裁撤補習班立案資格。

粉專「絞肉機女神」也起底彭姓負責人，並表示「他還有一個實人實驗小學」，「絞肉機女神」痛批，對任何人都不可以做這些事情，更不用說對孩子，怎麼可以對孩子下手，某種程度上，這種正面人設，對於被害人來說更是無名的壓力，覺得被侵害後，說出來也沒人信，越想越生氣！