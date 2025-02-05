鼓勵青年組隊參與志工行動 最高補助10萬元

為鼓勵青年參與教育志工，教育部青年署推動獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫，一般型服務最高補助3萬、深耕型最高補助10萬，如符合當月指定主題，至多可加發5000元獎金。

教育部青年發展署近日於官網公布新修訂的獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫，歡迎15至35歲有志投入志願服務及公共事務青年、高中以上學校、依法設立的社會團體或財團法人組織青年團隊，針對關注的社會議題或服務對象，評估服務需求後，研提具可行性及學習性的服務方案。

申請計畫分為一般型服務和深耕型服務，一般型服務每案至少服務12小時，每案獎勵金最高新台幣3萬元，服務內容如符合當月指定主題（如網站公告），至多加發獎金5000元，以活動開始日前37天完成線上提案申請為原則。

深耕型服務須針對至少1個地區，評估該地區、人口組成特性與需求，研提並提供2個整合性、持續性多元服務方案，每案至少服務36小時，獎勵金3萬至10萬元，服務內容如符合當月指定主題（如網站公告），至多加發獎金5000元，每年開放2梯次申請，第1梯次於3月1日至3月15日開放申請。

青年署提到，評審委員將就申請案團隊實際參與服務人數、服務對象規模、服務地區、服務時間及次數、服務內容等項目核給獎勵金；團隊成員如為特定族群（經濟弱勢、身心障礙者、原住民族、新住民二代、偏遠地區青年等），或服務對象為偏遠地區學校，或服務方案符合12年國教課綱總綱納入的19項議題或聯合國「永續發展目標」等，可優予獎勵。