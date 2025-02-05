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校園會客室／誤打誤撞成森林人 詹于萱鼓勵不設限
國立屏東科技大學研究總中心森林領域講師級研究員詹于萱，高職時「誤打誤撞」念了森林科，接著大學、碩士都與森林系相伴，都會區長大的台中女孩往山林研究，一度懷疑自己選錯系。過去的求學經歷，讓詹于萱想和學生們分享，「從做中學，不設限」，求學階段，更不要害怕犯錯，勇於嘗試。
廿九歲的詹于萱，國立興大附農森林科畢業後，大學、碩士都念屏科大森林系，並成為講師級研究員。她說，十年前森林科是冷門科系，不用繳學雜費，單親家庭的她想幫媽媽減輕經濟重擔，就這樣「誤打誤撞」念森林科。
詹于萱說，高一基礎課程認識植物、樹，第一堂樹木識別課程，老師請大家寫下認識的樹種。她認識的樹只有橘子、柚子、蘋果和葡萄樹，其中葡萄還不是樹，是藤本植物，讓她當下很挫敗，「實在太痛苦了，還暗自哭泣」，選了一個不喜歡的科系。
當她懊悔時，高職導師劉芳婷鼓勵她，森林科不是只有認樹，還有專門學科，不要因此挫敗，這番話激勵她，咬牙撐過高一，高二、三時接觸森林其他領域，例如測量、木材加工課程、森林經營、地理資訊系統ＧＩＳ的應用等，她猶如發現新大陸般，才發現「原來森林系還蠻好玩的」。
詹于萱說，森林系畢業出路多元，除公務人員外，育林、種苗商、園藝，環境教育跟生態旅遊領域。
詹于萱擅長領域是地理資訊系統、森林測計、遙感探測、森林資源調查與資訊管理、森林經營，也考取空拍機證照。她很喜歡透過地理資訊系統找答案。
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