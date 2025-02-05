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校園霸凌申訴 全教總憂濫訴

聯合報／ 記者李芯／台北報導
興大附中前校長陳勇延表示，針對學生的行為，管與不管，應說清楚、講明白，不要過度媚俗，讓老師什麼都不能管，甚至只能縱容學生。圖／聯合報系資料照片
興大附中前校長陳勇延表示，針對學生的行為，管與不管，應說清楚、講明白，不要過度媚俗，讓老師什麼都不能管，甚至只能縱容學生。圖／聯合報系資料照片

為了保障學生權益，校園霸凌、性平、不適任教師等申訴管道，不過全教總理事長侯俊良表示，部分家長僅因與老師觀念不同，便頻繁提報性平或霸凌案件，有濫訴的隱憂。有校長則指出，申訴頻繁，學校生輔組人力、經費都吃不消。

近日有教育界人士在臉書發文，指近年教師管教權式微，學校需花大量時間處理霸凌、性平事件，影響年輕人擔任教職的意願。興大附中前校長陳勇延表示，除非有明確符合不受理條件，否則一般都會成案、進入調查程序，一案還約兩萬元的調查費用，學務處一年預算不過十幾萬，人力、經費都吃不消。

全教總理事長侯俊良表示，學校受濫訴問題複雜，牽扯到校園生態以及當今民粹至上的風氣，有些家長只是因為想法和老師不同，就藉各種機制投訴，導致教育專業受挑戰。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，愈來愈多學生間的衝突都被提報為校園霸凌，雖能夠讓更多學生的聲音被聽見，但相對的也會出現濫訴，甚至是有家長一案未成，又想針對同一名老師、學生再提霸凌或教學不力，教師卻沒有反制的機制，最終恐怕愈來愈少人願意當老師。

教師 校園 霸凌

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