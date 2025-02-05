北市攜手早稻田大學 推國際實習生

北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，青年局長殷瑋昨赴日本與名校早稻田大學簽合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生，並將與美國休士頓等城市合作，讓台灣學子也有機會到國外公部門實習。

去年暑假迎來4位海內外實習生赴市府實習，在結束實習前也針對博愛座去識別化、青年理財教育防治詐騙等議題，向市長蔣萬安提出建言，相關政策也被納入「智慧城市青年舉政提案競賽」徵案主題，讓提案有機會具體化。

今年「國際學生實習計畫」擴大，將與哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及麻省理工學院合作外，殷瑋也與早稻田大學簽實習合作備忘錄。

殷瑋表示，早稻田大學作為日本首屈一指的高等學府，在培育全球人才方面擁有深厚經驗，盼借重早稻田商管、法律、國際關係及工程頂尖學生來台實習，給市府政策上建議。

早稻田大學留學中心所長Maji Rhee表示，希望學生能透過實地調查，與台大學生協作，為北市城市發展提供創新視角與解決方案，北市青年局將設計實習配對機制，讓國際實習生與本地生攜手合作，探討市政議題，透過實地研究和田野調查，開創更多創新可能。

青年局今年也規畫與美國休士頓市及加州聖蓋博市公部門合作，將選台北青年至該市府實習，持續拓展與其他姊妹市的海外實習合作，盼能拓展青年視野。