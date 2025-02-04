校園事件增、管教權式微 教團提校園「民粹至上」隱憂

校園霸凌、性平、不適任教師等申訴管道，本應保障學生權益，但除了人力與經費負擔大，教育界更擔心，充滿調查的職場、逐漸式微的教師管教權，降低年輕人投入教職的意願。全教總理事長侯俊良提出校園民粹至上、濫訴的隱憂，部分家長僅因與老師觀念不同，便頻繁提報性平或霸凌案件。有校長則認為，教師管教權式微，若對學生行為「什麼都不能管」，將影響教學現場秩序。

近日有業界人士在臉書發文，教育界人士大量轉傳，文章提到近年人權意識抬頭，公立學校的教師失去對學生的管教權，學校需花大量時間處理霸凌、性平事件，影響年輕人擔任教職的意願。對很多老師來說，文內最有共鳴的是管教權式微的現況，興大附中前校長陳勇延舉例，現在對於規定違反服儀規定的學生不得記警告，應正向管教，老師固然能理解年輕人不喜歡被管，但又基於身為教師的責任感，會糾結在學生違反規定的行為上。

陳勇延表示，針對學生的行為，管與不管，應說清楚、講明白，不要過度媚俗，讓老師什麼都不能管，甚至只能縱容學生。

針對校園處理性平、霸凌事件頻繁，陳勇延說，除非有明確符合不受理條件，否則一般都會成案、進入調查程序。但少數非常小的事情也因此成案，許多學校負責的單位在業務繁重的生輔組，除了增加處室業務，一案還約要花上兩萬元的調查費用，學務處一年預算不過十幾萬，人力、經費都吃不消。

侯俊良說，學校受濫訴問題複雜，牽扯到校園的生態以及當今民粹至上的風氣。現今校園事件投訴管道暢通，各項制度的成熟也能避免有孩子因程序不公受到委屈，但有些家長卻只是因為想法和老師不同，就藉各種機制投訴，導致教育專業受到挑戰。

侯俊良也說，公立學校固然會首當其衝面對這樣的問題，但私校也有，只是一來私校家長普遍會比較配合學校教育，二來若私校出現不願配合的家長、學生，還可以透過各種手段，「把學生往公立學校推」。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，越來越多學生之間的衝突都被提報為校園霸凌，雖能夠讓更多學生的聲音被聽見，但相對的也會出現濫訴，甚至是有家長一案未成，又想針對同一名老師、學生再提出霸凌或教學不力，一提再提，教師卻沒有反制的機制。

陳葦芸憂心，到業界工作不像教學現場，動不動就要進入各種事件的調查程序，現在有意擔任教職的年輕人，可能因此認為教書越來越不單純，最終恐怕越來越少人願意當老師。

三多國小校長洪珮瑀表示，現在資訊流通，對權益的觀念普及，學生和家長懂得保護個人權益、了解法律是好事。不過其實有些案件並非蓄意霸凌，而是不同人對事件的解讀不同，例如孩子覺得自己在玩、家長認為孩子被欺負，或是孩子一方表達得不好，讓另一方感到不舒服。對此，教師平時就能站在輔導的立場，教導孩子人與人互動的方式，透過平常親師生的溝通、班級經營，一方面能讓孩子懂得尊重他人、保護自己，另一方面讓家長放心，才是根本之道。