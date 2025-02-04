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培訓創客人才 新北將甄選25名學生赴美交流

中央社／ 新北4日電

新北市政府教育局今天表示，今年將甄選25名創客學生，成為國際創客頂尖人才，前往美國參加全球創客盛會，並造訪全球頂尖企業，透過互動交流開拓視野，激發潛能與發展機會。

教育局新聞稿表示，推動創客（Maker自造者）超過10年，盼打造全齡永續Maker的理念。今年以「NewMaker」為主題，規劃以永續、生態、AI（人工智慧）、國際及跨域為核心的5項創客新議題。

新北市清水高中校長賴來展表示，透過創客活動，不僅培養學生的獨立思考能力，也增進團隊合作與跨域解決問題的能力，學生交流體驗國際頂尖創客文化，將可激發學生自主探究與主動分享的能力。

教育局說，「國際創客頂尖人才培訓計畫」將甄選具創客實作經驗的國小高年級至高中職階段的25名學生，入選者密集培訓5個月，涵蓋應用AI技術、數位自造技術、英語專案溝通，及聯合國永續發展目標（SDGs）議題，並製作國際交流專題。

教育局說，入選學生將有機會前往美國舊金山灣區創客博覽會（Maker Faire Bay Area）參展，並造訪Google、Meta等全球頂尖企業，透過與國際創客交流，開拓視野，激發潛能與未來的發展機會。

教育局說，即日起至2月25日，新北市高中職及國中小學生皆可報名參加，採線上方式報名，將於2月25日截止收件，初審結果於3月4日公告。

教育局 永續

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