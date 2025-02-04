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繼哈佛實習生...北市青年局再與早稻田合作 台灣青年也有機會赴美實習

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，並提政策上建議，青年局長殷瑋今赴日本與名校早稻田大學簽訂合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生給予市府政策上建議。圖／北市青年局提供
北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，並提政策上建議，青年局長殷瑋今赴日本與名校早稻田大學簽訂合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生給予市府政策上建議。圖／北市青年局提供

北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，並提政策上建議，青年局長殷瑋今赴日本與名校早稻田大學簽訂合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生給予市府政策上建議。接下來更將與美國休士頓等城市合作，盼讓台灣學子也有機會到國外公部門實習，拓展視野。

青年局去年6月掛牌後隨即啟動「國際學生實習計畫」去年暑假迎來4位海內外實習生赴市府實習，在結束實習前也針對博愛座去識別化、青年理財教育防治詐騙等議題，向市長蔣萬安提出建言，相關政策也被納入「智慧城市青年舉政提案競賽」的徵案主題，讓提案有機會具體化為解決方案，幾人也利用寒假期間回到青年局，並和蔣大啖台灣小吃。

今年「國際學生實習計畫」擴大，除了將與哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學及麻省理工學院合作外，局長殷瑋今親赴日本早稻田大學簽訂實習合作備忘錄，殷表示，稻田大學作為日本首屈一指的高等學府，在培育全球人才方面擁有深厚經驗，盼借重早稻田商管、法律、國際關係及工程頂尖學生來台實習，給予市府政策上想法。

早稻田大學留學中心所長Maji Rhee表示，希望學生能透過實地調查，與台大學生協作，為北市城市發展提供創新視角與解決方案，北市青年局將設計實習配對機制，讓國際實習生與本地生攜手合作，探討市政議題，透過實地研究和田野調查，開創更多創新可能。

除了讓國外學生來市府實習外，青年局今年也規畫與美國休士頓市及加州聖蓋博市公部門合作，將選送台北青年至該市政府從事市政實習，也持續拓展與其他姊妹市的海外實習合作，盼能拓展青年視野。

北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，並提政策上建議，青年局長殷瑋今赴日本與名校早稻田大學簽訂合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生給予市府政策上建議。圖／北市青年局提供
北市府去年推出「國際實習生計畫」找來2位哈佛大學生實習，並提政策上建議，青年局長殷瑋今赴日本與名校早稻田大學簽訂合作備忘錄，希望借重商管、法律等相關經驗實習生給予市府政策上建議。圖／北市青年局提供

哈佛大學 實習 青年

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