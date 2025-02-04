畫筆訴說本土故事暢銷法國 阮光民：台灣是文化寶盒

台灣漫畫家阮光民擅長用畫筆刻畫台灣故事、人情與歷史，「幸福調味料」法譯本近日出版，大受歡迎。他告訴中央社，想讓更多人知道台灣歷史，否則恐怕消失。在他看來，台灣多元文化就像寶藏盒。

1月31日，安古蘭國際漫畫節法國出版商AsianDistrict攤位前，法國讀者大排長龍，人手一本台漫「幸福調味料」的法譯本，漫畫家阮光民的手一個多小時沒停過。負責人塞里（Pierre Séry）告訴中央社，他深深愛上阮光民的作品了。

生於1973年的阮光民為業界資深前輩，屢獲國內外大獎，更有「東華春理髮廳」等多部作品改編為電視劇。這樣一位台漫長青樹，帶著親切與謙虛的笑容，近日接受中央社專訪。

3度參與安古蘭漫畫節的阮光民表示，法文授權命運多舛，「幸福調味料」大約10年前就有出版社詢問，但因緣際會一直錯過，直到去年終於順利出版第一部法譯作品。

他指出，法國讀者看漫畫面向比亞洲更廣，「我們的漫畫在歐洲其實比在台灣還受歡迎。難得的是，你不用很有知名度，歐洲讀者只看你的圖，喜歡就會買，接受的廣度和包容度都很大」。

他說，無論是在義大利波隆那書展或安古蘭漫畫節，「我真切感受到歐洲讀者的熱情。不是追星式的崇拜，而是願意排半小時隊，等你簽名、畫圖，很感動」。

阮光民分析，這幾年來，台灣漫畫面向已拓展開，現在台灣漫畫環境反而更像歐洲，市場多元，各種題材都能畫。「我是老一輩漫畫家，那年代很明顯都會跟著日漫出版的方向走，我這樣的作品當時是不可能有一席之地的」。

記者提及最近的預算波瀾，阮光民直言，過去幾年，政府對於漫畫的推動「揪甘心」。最近文化預算遭砍，令創作者相當擔憂，「我們不是拿來亂花，而是需靠文化部外譯作品。這幾年的外譯計畫對台灣作品推向國際幫助很大，非常重要，否則作者難以自己進行這件事」。

阮光民改編自賴和同名短篇小說的最新作品「一桿秤仔」大獲成功，一舉奪下2024年金漫獎「年度漫畫獎」與「金漫大獎」。

創作緣起來自於台灣文學教授的邀請，「他們長年研究台灣日治時期文學作品，資料豐富，但大多限於學術界，無法外擴，所以找我合作」。

阮光民坦言，之前完全不熟悉賴和，「因為我的課本就是徐志摩，還有撿橘子的背影。我是畫了之後才知道台灣有這麼多土生土長的文學家。這讓我很感慨，告訴自己一定要畫」。

日本每幾年就會重新推出川端康成或太宰治的作品，不斷把大師往外推，「但徐自摩和朱自清都不能代表台灣，而是要像賴和、龍瑛宗這些人，即使他們刻畫的是日治時期的台灣」。

阮光民認為，台灣是語言、民族融合的島國，日治也是台灣的歷史，要認識它，台灣文化才能變厚。他將依照日治三大時期文學家賴和、龍瑛宗、呂赫若創作三部曲系列作品。

「一桿秤仔」講的是對強權的抗爭，而阮光民也加入了對幸福探求的支線，讓故事更厚實，也更與時俱進，讓年輕人接受。

被問及為何要說這些台灣故事，阮光民回答，要讓台灣人知道這些故事，創作者是橋樑。「談不上使命感，但我畫柑仔店、麵店，都是親身經經歷；現在我接觸到賴和，很認同，覺得應該要做」。

「再不做，再沒有人講這些故事，我們很多歷史就會消失，很可惜。我們都是先輩的受惠者，他們寫出這些故事，我們這些受到恩惠的人，必須不去辜負他們種的樹，不能把它砍斷」，阮光民說。

「我們生活在台灣，但對於台灣本地的知識、文化卻缺乏深入了解」。因此阮光民決定，以後每年至少推出一本以台灣故事為題材的作品。「近年來台灣有越來越多人響應文學改編，尤其如今人們越來越少閱讀文字，若透過圖像可以帶動文字閱讀，並認識台灣更多作家、漫畫家，都是很棒的」。

父親是本省人，母親則來自四川，阮光民告訴記者：「在我小時候，周邊族群沒有這麼多對立，外公跟阿公即使語言不同仍能討論。台灣美的地方也在這裡，任何外來文化，我們都能把它化為己有。」

「台灣有個魅力，就是能吸收人，成為台灣的一個樣子。任何文化進到台灣，都會被『台灣化』」。他以老家斗六太平老街為例，一條街上就有佛、道、天主、基督教共存，從不爭吵。

阮光民說，他在畫漫畫時想對外表達的，就是一種「融洽的生活方式。台灣是一個島，歡迎大家來，我們在不同文化中汲取養分」。

阮光民表示很開心能透過漫畫讓外國讀者認識台灣，會和其他創作者一起努力推廣台灣這個招牌，「希望在將來，我們可以不用特別強調，讀者一看到作品就知道這是台灣了」。

「能讓外國讀者認識台灣我當然開心啊」，阮光民笑著說，「畢竟台灣這幾年才慢慢被國際知道，這需要時間，安古蘭漫畫節台灣參展十多年，現在成績出來了。如今在法國書架上看得到台灣的作品，會有種自豪的感覺，這是以前想都不敢想的，現在路已經通了」。

最後，阮光民將台灣形容為一個「番薯形狀的寶藏盒」，可以在裡面發現很多寶物。「雖然有些不是土生土長的東西，但都是國外深埋在台灣的文化，有待你慢慢去發掘」。