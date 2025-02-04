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長知識！北市鄉土教育中心特展…探索清領至今百年教育史

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供

寒假還有一周時間，北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，包含早年書院用讀書本、數學課用大算盤、中華民國「三民主義表解」等，盼對歷史有興趣親子可利用假期走訪特展，探索台灣教育史發展與故事。

此次展覽邀請邀請萬華在地文史工作者高傳棋擔任策展人，將清朝時期至今教育發展史，利用古文物一一呈現，包括圖文、有聲書、影片等各種不同教育方式。高分享，從清朝到日治初期時，不論在私塾、書院或公學校裡，大多都是以紙筆、教科書與黑板教書，隨著時代演變，教育程度提升，慢慢發展出專業教學輔助器材。

高傳棋說，展櫃內展示1950至1980年度教師使用輔助教具，包含謄寫臘紙、大算盤、地球儀、大三角板、中華民國與台灣島拼圖模型、數字注音符號模型等都是現在相當少見樣品，其中算盤在計算機不普及年代更是學生人手一把必備物品，珠算課更為當時重要的科目之一，相關商職都會運用斗大算盤作為教學用具。

在特展現場更展示不同時代的教育珍貴文件記錄與學生用品，包括清末傳統書院用的讀書本與歌仔簿、清代學海書院學生考卷與描紅、日治時期公學校與小學校的各式教科書、1949年台灣省政府教育廳印行「三民主義表解」，到現今2000年後學子們所使用的文具等。

中心主任張欽鵬表示，該特展不僅是一場學校文具及用品展，每一個展品都訴說著一個時代的故事，也希望讓孩子透過寒假期間，自主學習對台灣的教育發展有更深的認識，也希望透過展覽分享從清朝至日治時期歷史脈絡，讓孩子對自己所在故鄉有更近一步了解。

北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
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北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供
北市鄉土教育中心與萬華在地文史工作者合作即日起至3月16日推出「台灣百年教育-文具與教科書」特展，展示從清領至現今台灣教具與教科書，讓學生可透過這些文物瞭解歷史脈絡。圖／鄉土教育中心提供

教科書 文史工作者 日治時期 考卷

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