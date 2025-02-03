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留學獎學金2月7日申請截止 教育部提醒儘早完成報名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部為加強我國優秀青年國際經驗，獎助學子出國留學，設置「留學獎學金」鼓勵國內優秀青年赴國外（不包含大陸地區及香港、澳門）知名大學校院攻讀研究所學位。圖／本報資料照片
教育部為加強我國優秀青年國際經驗，獎助學子出國留學，設置「留學獎學金」鼓勵國內優秀青年赴國外（不包含大陸地區及香港、澳門）知名大學校院攻讀研究所學位。圖／本報資料照片

教育部114年留學獎學金有條件提供出國修讀碩士、博士的國內優秀青年至少每年1萬6000美元獎學金，一般生甄試報名114年2月7日中午12時截止，本甄試採網路報名，教育部提醒有意報名者儘早完成報名手續。

教育部為加強我國優秀青年國際經驗，獎助學子出國留學，設置「留學獎學金」鼓勵國內優秀青年赴國外（不包含大陸地區及香港、澳門）知名大學校院攻讀研究所學位。留學獎學金甄試報名者須於報名前，先取得國外大學校院正式開立之博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。已申請國外優秀大學但無法於2月7日中午12時網路報名截止時間前取得入學許可者，得填寫切結書申請暫准報名，並於3月10日下午5時前，主動至報名系統補上傳入學許可。

留學獎學金一般生申請一律以工讀博士學位為限，部分學群或選送赴特定新南向國家者，得攻讀碩士或博士學位。教育部提供一般生名額190名，選送赴特定國家（北歐國家、新南向國家）名額35名，特殊生總計30名。核發一般生每人每年1萬6000美元，勵學優秀生、原住民生及身心障礙生3萬美元；前者受獎年限最長2年、後者3年。

教育部表示，2月7日中午12時甄試採書面審查，擇優錄取。甄試簡章已公告於教育部國際及兩岸教育司網站（https://depart.moe.edu.tw/ED2500/），請自行下載參閱報名資格、報名程序、應繳交資料及其他規定。

教育部表示，倘114年即將入學之新生，入學許可取得時程較晚，未及報名本年度留學獎學金甄試，歡迎明年以研究所1年級在學生之身分，報名115年留學獎學金甄試。

教育部 網路 青年

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