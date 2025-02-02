快訊

國際利空狂砸 開紅盤日若補跌5年來首收黑

搭長途飛機總是腰痠背痛？專家教你6招如何動一動助舒緩

中職／不在意被曾國城「打臉」？ 陳晨威還原現場這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

犯罪防治博士梁信忠 輔導遭性剝削少女展翅飛翔

中央社／ 台北2日電
高雄市立楠梓特殊教育學校主任梁信忠（右）獲頒寶佳教育大愛獎。 圖／高市教育局提供
高雄市立楠梓特殊教育學校主任梁信忠（右）獲頒寶佳教育大愛獎。 圖／高市教育局提供

在高雄楠梓特殊學校瑞平分校任教21年的梁信忠，輔導過難以計數遭性剝削少女。右眼失明的他，靠著犯罪防治博士專業，加上「用生命感動生命」技巧，協助少女們展翅飛翔。

高雄楠梓特殊學校瑞平分校是一所中途學校，來到這邊的學生，多半是因貧窮、家庭功能低落等因素，被引誘進入色情場所工作、遭到性剝削的少女。

擁有中正大學犯罪防治博士學位的梁信忠，是學生口中的「信忠拔拔」，21年來扮演著教師、父親、社工、保母等多元角色，24小時全年無休地協助學生。

梁信忠的訣竅是先取得學生的信任，要理解學生們受的創傷，她們大多生活在破碎家庭，從小沒有得到完整的照顧。梁信忠透過奉獻和陪伴，用同理心和包容心，努力接納每一名學生的不一樣，即便是欺騙師長、逃離學校，他也會盡力找回，不放棄任何一名學生。

曾經有一名少女被網友拐騙、強迫從事性交易，來到瑞平分校仍嘗試逃離。梁信忠動用犯罪防治知識，從家長口中得知少女打算搭火車北上，馬上將樣貌、特徵傳給警界人脈，在花蓮玉里往台北的列車中，一節、一節車廂搜尋，成功找到少女。

後來這名少女告訴他：「老師，我以後都不坐火車了，坐火車都能被你抓回來。」梁信忠就這麼靠著不懈的精神和專業知識，幫學校找回多名學生。

梁信忠自幼患有視網膜色素病變，一次開完視網膜剝離的刀後，醫生叮囑要等眼睛中的氣體消散，才能恢復視力。但梁信忠一時大意，帶學生參加登山探索活動，沒想到山上氣壓較低，導致眼中氣體膨脹，毀損了視神經，使他右眼失明。

然而，失明沒有阻礙梁信忠投入教育的信念，他反而將自己的故事，當成「用生命感動生命」的話題，鼓勵年輕、好手好腳的少女，努力踏實地生活，翻轉自己的人生。

梁信忠時常鼓勵學生「人要運命，不要認命」，要懂得運用身邊的資源、周遭的貴人。曾有一名少女來到瑞平後，不斷嘗試逃跑，梁信忠找機會舉辦一場活動，讓少女與同學一同嘗試騎自行車52公里到東港。

一開始少女還不敢挑戰，梁信忠不斷鼓勵：「你騎慢沒關係，老師會一路陪著你騎。」而在過程中，他也分享著自己的故事，鼓勵學生嘗試改變。

後來這名少女不僅改變了自己的態度，還帶動周邊同學，班級在她的帶領下，在多個競賽活動中名列前茅，成為瑞平的傳奇。

等到少女要離開、回歸一般學校的那一天，她跟梁信忠分享心路歷程，之所以能撐下來，都是因為梁信忠即便遭到質疑，也願意義無反顧地照顧她、疼她，「我要為你爭一口氣，讓老師們覺得你做的是對的，所以我努力走出這扇門，老師，謝謝你。」

梁信忠多年來無私奉獻教育，讓他獲得2024年寶佳教育大愛獎，成為特教、輔導教師們的典範。他接受中央社採訪時說，其實他也很謝謝一路走來接觸到的學生們，「因為他們願意讓他們的生命中，有我們的加入，我很感謝他們。」

性剝削 特教

相關新聞

拓台漫歐洲市場 11名創作者、130本原創作品前進法國漫畫節

台灣代表團連年參展全球漫畫界盛事「法國安古蘭國際漫畫節」，成功贏得法國出版社和讀者的青睞，近兩年台漫法文版的出版量較過往...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

新竹市勞工大學百場免費課程 2月4日起開放報名

新竹市2025年勞工大學將於2月4日上午10時開放線上報名，市府指出，今年整合竹市大學及專業師資，提供5大系列、共100...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

明天還有一天 走春就選國家漫畫博物館「漫畫行春」

今天是大年初四，許多人把握收假前的走春機會，文化部配合「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」開展，自1月18日起...

藝術家蘇予昕首檔北美個展「掘地覓天」 新春揭幕

文化部駐洛杉磯台灣書院與加州橙縣藝術博物館（Orange County Museum of Art）合辦《蘇予昕：掘地覓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。