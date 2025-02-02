犯罪防治博士梁信忠 輔導遭性剝削少女展翅飛翔

在高雄楠梓特殊學校瑞平分校任教21年的梁信忠，輔導過難以計數遭性剝削少女。右眼失明的他，靠著犯罪防治博士專業，加上「用生命感動生命」技巧，協助少女們展翅飛翔。

高雄楠梓特殊學校瑞平分校是一所中途學校，來到這邊的學生，多半是因貧窮、家庭功能低落等因素，被引誘進入色情場所工作、遭到性剝削的少女。

擁有中正大學犯罪防治博士學位的梁信忠，是學生口中的「信忠拔拔」，21年來扮演著教師、父親、社工、保母等多元角色，24小時全年無休地協助學生。

梁信忠的訣竅是先取得學生的信任，要理解學生們受的創傷，她們大多生活在破碎家庭，從小沒有得到完整的照顧。梁信忠透過奉獻和陪伴，用同理心和包容心，努力接納每一名學生的不一樣，即便是欺騙師長、逃離學校，他也會盡力找回，不放棄任何一名學生。

曾經有一名少女被網友拐騙、強迫從事性交易，來到瑞平分校仍嘗試逃離。梁信忠動用犯罪防治知識，從家長口中得知少女打算搭火車北上，馬上將樣貌、特徵傳給警界人脈，在花蓮玉里往台北的列車中，一節、一節車廂搜尋，成功找到少女。

後來這名少女告訴他：「老師，我以後都不坐火車了，坐火車都能被你抓回來。」梁信忠就這麼靠著不懈的精神和專業知識，幫學校找回多名學生。

梁信忠自幼患有視網膜色素病變，一次開完視網膜剝離的刀後，醫生叮囑要等眼睛中的氣體消散，才能恢復視力。但梁信忠一時大意，帶學生參加登山探索活動，沒想到山上氣壓較低，導致眼中氣體膨脹，毀損了視神經，使他右眼失明。

然而，失明沒有阻礙梁信忠投入教育的信念，他反而將自己的故事，當成「用生命感動生命」的話題，鼓勵年輕、好手好腳的少女，努力踏實地生活，翻轉自己的人生。

梁信忠時常鼓勵學生「人要運命，不要認命」，要懂得運用身邊的資源、周遭的貴人。曾有一名少女來到瑞平後，不斷嘗試逃跑，梁信忠找機會舉辦一場活動，讓少女與同學一同嘗試騎自行車52公里到東港。

一開始少女還不敢挑戰，梁信忠不斷鼓勵：「你騎慢沒關係，老師會一路陪著你騎。」而在過程中，他也分享著自己的故事，鼓勵學生嘗試改變。

後來這名少女不僅改變了自己的態度，還帶動周邊同學，班級在她的帶領下，在多個競賽活動中名列前茅，成為瑞平的傳奇。

等到少女要離開、回歸一般學校的那一天，她跟梁信忠分享心路歷程，之所以能撐下來，都是因為梁信忠即便遭到質疑，也願意義無反顧地照顧她、疼她，「我要為你爭一口氣，讓老師們覺得你做的是對的，所以我努力走出這扇門，老師，謝謝你。」

梁信忠多年來無私奉獻教育，讓他獲得2024年寶佳教育大愛獎，成為特教、輔導教師們的典範。他接受中央社採訪時說，其實他也很謝謝一路走來接觸到的學生們，「因為他們願意讓他們的生命中，有我們的加入，我很感謝他們。」