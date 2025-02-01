拓台漫歐洲市場 11名創作者、130本原創作品前進法國漫畫節

台灣代表團連年參展全球漫畫界盛事「法國安古蘭國際漫畫節」，成功贏得法國出版社和讀者的青睞，近兩年台漫法文版的出版量較過往大幅提升。為趁勢拓展台漫歐洲市場，文策院今年聯同11名創作者，1月29日至2月2日參與安古蘭漫畫節，是疫後最盛大的參展陣容。

文策院表示，今年攜手阮光民、丁柏晏、日下棗、謝東霖、葉馨文、賴奕如、房瑞宜、藥島、Moonsia、Pam Pam Liu及常勝等11名台灣創作者共同前往法國推廣台漫，台灣館展而出約130本台漫原創作品，並於30日舉辦開幕活動。展期間舉辦現場繪畫、大會座談及版權推介會等活動，向國際出版業者和讀者推廣「台灣漫畫」，促進外語版權銷售。

駐法國台北代表處大使郝培芝於開幕活動表示，台漫作品屢屢在法國與歐洲獲得肯定，已漸漸走出自己的路，同時感謝文化部、文策院持續拓展市場，為台漫推波助瀾。巴文中心主任胡晴舫致詞時也提到，亞洲孩子受漫畫文化薰陶長大，我們熱愛漫畫，它既是我們理解世界的途徑，亦是表達自我的方式，因此漫畫是很重要的藝術形式。

文策院指出，今年台灣館的主視覺邀請已售出六國外語版權的《閻鐵花》作者常勝繪製，頂著一頭亮麗紅髮的少女突破分格框線的束縛躍出畫框，以充滿活力的姿態表現台漫自由奔放且不受侷限的創作能量。《閻鐵花》法文版是由法國最大漫畫出版社之一Glénat Éditions所發行，這足見台灣創作的潛力，同時Kana及Mahô等法國出版社近幾年也持續發行台漫作品，反映當地出版界對台漫的高度關注與肯定。

文策院說，台灣館也精心安排了多場活動吸引讀者目光，包括30日的現場繪畫活動，還有8名台灣創作者分組上台，以「漫畫家的一天」為題即興作畫，吸引不少民眾佇足觀看。而31日的大會座談，則由剛推出法文版新作的丁柏晏和以《器官拼圖》獲得TCCF「文策院故事大獎」的藥島，與法國漫畫雜誌Zitrance主編Gnomus一起對談，分享台灣科幻與恐怖類型漫畫的獨有魅力。

至於在國際版權中心，文策院則安排了駐館版權人武忠森協助外譯版權銷售，以及支持3名版權人員黃健和（大辣出版社）、莊靜君（愛米粒出版社）及冉獻璞（遠星文創）一同前往安古蘭參展洽商。近70場版權會議接連進行，洽談氣氛熱絡，令人期待明年台漫在法語市場的好成績。