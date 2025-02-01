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新竹市勞工大學百場免費課程 2月4日起開放報名

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市2025年勞工大學將於2月4日上午10時開放線上報名，新竹市政府說，今年整合竹市大學及專業師資，提供5大系列、共100場免費且專業的課程，每場名額僅限30人，額滿即止。圖／新竹市政府提供
新竹市2025年勞工大學將於2月4日上午10時開放線上報名，新竹市政府說，今年整合竹市大學及專業師資，提供5大系列、共100場免費且專業的課程，每場名額僅限30人，額滿即止。圖／新竹市政府提供

新竹市2025年勞工大學將於2月4日上午10時開放線上報名，市府指出，今年整合竹市大學及專業師資，提供5大系列、共100場免費且專業的課程，每場名額僅限30人，額滿即止，歡迎15歲以上勞工與青年踴躍報名，學習專業技能提升就業與職場競爭力，用專業技能為自己加薪，激發創新創業能量。

勞青處說，2025年勞工大學將於3月5日起陸續上課，精心規畫100場職場實用課程，五大領域，包含涵蓋「職場增能與溝通表達」、「健康調理」、「創客培育」、「創意企劃與行銷策略」及「永續發展與數位應用」，讓勞工及青年順利銜接職場亦做到身心調劑，此外，手沖咖啡師職場體驗、永續旅遊活動企畫、芳療應用與整復、自媒體網紅影音、AI及程式開發以及青年創業企畫課程，參與課程的學員能夠獲得豐富的知識與實踐經驗，培養第二專長，更是未來創業的敲門磚。

勞青處表示，今年課程內容豐富多元，包括玄奘大學戲劇系主任胡修維與老師王學城指導的「簡報表達與肢體表演」，幫助學員掌握簡報需求、表達技巧及肢體應用；清華大學副教授邱富源開設的「AI及元宇宙科技跨域課程」；元培醫事科技大學講師張金滿主講的「芳香療癒系列」；陽明交通大學助理教授曾勝凱的「平面設計實作」；中華大學主任詹宜螢講授的「企劃撰寫實務」，及老師林宥杰帶領的「AI應用實戰系列課程」。

此外，3月23日，將邀請中興大學產學研鏈結中心榮譽創業顧問楊璦妃講師，提供新創諮詢及營運企劃書建議，並與青年分享創業經歷。參與本計畫的學員皆可報名後續的「創業計畫書寫作諮詢活動」，歡迎踴躍報名參加。

勞青處提醒，勞工大學將於2月4日上午10時開放線上報名，額滿即止。活動及報名網址，詳情請洽詢(03)5153383分機51。課程場地分布於市區及各大學，請依簡章規定前往指定授課地點。

創業 職場 青年

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