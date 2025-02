藝術家蘇予昕首檔北美個展「掘地覓天」 新春揭幕

文化部駐洛杉磯台灣書院與加州橙縣藝術博物館(Orange County Museum of Art)合辦《蘇予昕:掘地覓天》(Searching the Sky for Gold)特展,於台灣時間1月31日正式揭開序幕,展出藝術家蘇予昕28件創作,此展也是其首度在北美展出,展期將持續至5月25日。

文化部表示,新生代藝術家蘇予昕,英國倫敦斯萊德美術學院碩士畢業,作品曾於倫敦、杜拜、上海等地展出。蘇予昕擅長藉由探索各種大氣、地質及色彩表現,利用各種材質自製顏料,創作出具象的雕塑作品,2018年曾參與國立台灣美術館《亞洲藝術雙年展》。

此次展出,蘇予昕擷取加州海岸線、猶他州地下礦脈、夏威夷火山島等地質產物,將無形的自然現象化為有形的藝術創作,帶領觀眾重新認識色彩的起源、功能、移植、潛力。其中作品《近水之地(東台灣臨海道路)》已由橙縣藝術博物館納為永久典藏,以土壤、海螺殼、色澱、雌黃、紫頁岩、赭石、鈦白粉等媒材,再現台灣東部斷層海岸的奇觀景象,反映藝術家於花蓮出身的生命經驗。

駐洛杉磯台灣書院主任簡德源於開幕晚會表示,橙縣藝術博物館由13位女性創設,對女性藝術家作品向為重視,首次與我國合作推出台灣藝術家個展,在場館主要展區呈現蘇予昕跨太平洋風景為主題的作品,相信能促進更多文化交流對話。