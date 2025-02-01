明天還有一天 走春就選國家漫畫博物館「漫畫行春」

今天是大年初四，許多人把握收假前的走春機會，文化部配合「第15屆金漫大獎《一桿秤仔（漫畫版）》特展」開展，自1月18日起，一連3個周末在國家漫畫博物館東側園區辦理「2025漫畫行春系列活動」。今將有國光劇團、歌手邵大倫及張雅淳的演唱，以《粉紅緞帶》獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎的漫畫家「星期一回收日」也將在現場簽繪。

文化部表示，國家漫博館系列活動邀請九天民俗技藝團、歌手邵大倫、國光劇團劉珈后、DSPS樂團等，帶來與漫畫結合的藝術表演，搭配漫畫簽繪、共創工作坊、金漫特展、創新漫畫市集等活動，用最在地的台灣漫畫陪民眾迎新春。

昨天大年初三，由獨立樂團DSPS帶來漫畫創意企劃《芭樂歌 BLA BLA SONG》，將漫畫的情感意境轉化為現場的音樂共鳴；漫畫家廢廢子也與編劇簡莉穎同台分享獲得第15屆金漫獎年度漫畫獎的《直到夜色溫柔》創作故事；而漫畫家安妮羊的共創工作坊，也由漫畫家依新春主題與民眾現場即席創作，讓民眾見證漫畫家創作過程，並把成品帶回家。

今天的活動將由國光劇團旦行演員劉珈后將詮釋常勝《閻鐵花》的經典橋段，呈現戲劇的力量與漫畫的深刻內涵；歌手邵大倫及張雅淳則會以歌聲詮釋季雅《異人茶跡》，在音樂與茶香之中，帶領觀眾感受節慶的溫馨氛圍；以《粉紅緞帶》獲得第10屆金漫獎年度漫畫大獎的漫畫家「星期一回收日」也將現場簽繪。

而壓軸於明天初五登場的九天民俗技藝團，將結合阮光民《九天少年》，以民俗技藝展現熱血與澎湃的情感，讓觀眾親身體驗漫畫的力量與激情，通過漫畫作品與各種藝術形式的結合，為觀眾呈現全新的視覺與聽覺享受。