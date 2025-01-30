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副總統手作Ranger Cookie餅乾 懷念滿屋香味幸福感

中央社／ 台北30日電

副總統蕭美琴在春節前烘焙餅乾慰問海巡人員，但造型不是戰貓餅乾，而是美式改良版Ranger Cookie。副總統說，她上大學後很少住家裡，每次回家聞到剛烤好的餅乾香味充滿整棟房子、滿滿幸福感，這就是烘焙餅乾最療癒之處。

副總統蕭美琴在2024總統大選參選期間，支持者感動她返台投入選戰，曾特別製作「戰貓餅乾」期許蕭美琴守護台灣；在擔任副總統後，她特地換上貓咪圍裙並戴上手套，拍攝製作外婆與母親傳承的RangerCookie影片。

蕭副總統說，Ranger Cookie這款餅乾在美國南方十分普遍且常見，小時候常看外婆做、母親也很厲害，她這次依照外婆留下來的食譜，再加了一點變化，成為專屬自己的版本。她還透露，外婆會加兩倍糖，自己是外婆的一半，不會太甜膩，也更健康。

副總統回憶，她在大學時期比較常在外面生活，回家時就會聞到烤餅乾的香味，覺得很有幸福感。由於餅乾製作過程必須非常專注，對她而言，烘焙是很療癒的事，不用煩惱外頭繁雜事物，專注完成一件聞起來香香的事情，雖然自己不太吃甜食，但製作過程真的很療癒。

副總統說，她的外婆一生大約製作了5萬5000多片餅乾，小時候在幫外婆的時候，就是篩麵粉或是打奶粉過程不僅有運動感，也可以順便練肌肉，而自己對於烤餅乾這件事，還在學習當中。

為因應農曆春節到來，副總統在手做餅乾影片拍攝完成後，趁著節前赴澎湖慰勉海巡人員時，帶給大家品嚐。她笑說，「這款手作餅乾除了賴總統外，你們（海巡留守人員）是第2批吃到的！」

副總統最後也祝福大家，尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強、新年快樂。

海巡 餅乾

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