中山醫大迴旋梯承載學子青春回憶 新大樓復刻

中山醫學大學校內實驗大樓迴旋梯陪伴許多學子求學歲月，曾被校友們在畫作、文章中記錄，而承載青春足跡的迴旋梯年代已久將拆，校方預計在新大樓復刻重生，續寫中山醫大故事。

中山醫大校友、總務長李宣信笑說，1990年他初到中山醫大就讀，迴旋梯是當時建築的鮮明造型，當上課想到外面走走時，通過後門就可自迴旋梯下去。

迴旋梯承載中山醫大校友青春足跡，追女友、閨蜜談心；李宣信表示，當時校園周邊少有高樓，4層樓高迴旋梯，倚靠欄杆放眼望去，時有微風輕撫、綠油油稻田或夕陽餘暉，處處都有好風景。

迴旋梯也見證許多校友求學生涯，中山醫大有迴旋梯文學獎，不少校友刻畫校園景色時，常見迴旋梯成為主角。走進校史室，許多畫作、文章都有迴旋梯身影。

李宣信說，後來他回校任教，不少學生返校和迴旋梯拍婚紗，還拉他一起入鏡。

1972年完工的迴旋梯已陪伴學生近一甲子，李宣信表示，迴旋梯雖仍十分堅固，但4、5年前實驗大樓經耐震評估，建議可增梁擴柱，而校內目前沒其他空間可放實驗大樓物品，總不能請出大體老師後無處去。

校方經董事會通過決定在校內另建新大樓，李宣信說，預計在新大樓復刻迴旋梯，且等比例放大，等新大樓完工後才拆實驗大樓及迴旋梯。

中山醫大日前辦64週年校慶，中山醫大校友總會以「那些年，迴旋梯上的我們」為主題，邀校友們穿上大學制服返校巡禮，許多人在將拆除的迴旋梯前合影，重溫青春記憶。