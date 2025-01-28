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翻譯臺灣漫遊錄得大獎 金翎：讓更多人看到台灣文學

中央社／ 台北28日電

翻譯家金翎將楊双子作品「臺灣漫遊錄」譯成英文並獲得美國國家圖書獎，讓世界看到台灣，金翎表示，台灣文學是最自由的華語文學，希望讓更多人看到台灣文學。

金翎接受中央社記者專訪表示，美國國家圖書獎在美國就像文學界的奧斯卡，她會向外國讀者介紹，台灣是華語世界裡極少數有言論自由的地方，希望台灣能持續發揮多元社會的長處，讓世界更多人看到唯有在台灣才能創作的故事。

談到這次得大獎的經驗，金翎坦言如夢一場，在美國國家圖書獎頒獎典禮現場，不管是等待揭曉前的緊張時刻，還是得獎時和同行朋友又哭又抱，以及在家族手機群組報喜、接受道賀，唯獨父親母親靜悄悄，才發現那個時間是台灣最忙碌的通勤時間，心情像洗三溫暖。

金翎的父親金光裕、母親石靜慧都是建築師，金光裕同時也是作家，曾以小說「沙堡傳奇」獲中山文藝獎，金翎仍記得小時候對父親的印象，就是平日不管再忙，到了周末、假日，一定回到自己的書房寫作，「我很小就期待有一天，自己也能跟爸爸一樣，擁有自己專屬的寫作時光。」

金翎記得當時父親寫作，還是拿著稿紙用筆一格一格的寫著，「我就是很嚮往那個紙張，希望有一天自己也能像父親一樣，把作品一字一句填入稿紙。」

金翎寫作及閱讀啟蒙相當早，小時候喜歡看「哈利波特」，跟著表姊在網路發表同人小說（針對原創作品發展的二次創作），後來大學赴美國就讀普林斯頓大學英美文學系，受許多18至20世紀的作者影響，包括珍．奧斯汀（Jane Austen）、喬治．艾略特（George Eliot）、伊迪絲．華頓（Edith Wharton）及E.M.福斯特（E.M. Forster）等人。

在未正式走入創作行列前，金翎反先踏上翻譯之路。她在美國選修文學翻譯課程並開始接觸文學翻譯，受到日本文學教授的鼓勵，她以「原創翻譯」作為論文，直接將日文版的江戶川亂步的短篇小說「白昼夢」譯成英文，並正式出版第1本翻譯文學作品。

金翎分享在美國從事翻譯工作的經驗，她提到，在為藝術家蔡國強進行翻譯時。不論口譯或新聞稿翻譯都要反應很快，不能期望「完美」，但必須做到「即時達意」，「這和文學翻譯很不一樣，但成為我很重要的訓練。」

金翎說，她在台灣成長，到美國求學，多年來一直想找到一個切入點回台灣工作並做出貢獻，過去2年經過許多機構支持，接觸了很多面向的台灣作品，重新認識並更深入理解台灣文化，期間陸續翻譯了白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫「來自清水的孩子」，以及楊双子「臺灣漫遊錄」。

金翎表示，用英文進行文學創作是她的志業，但把台灣作品翻譯成英文，則變成她回家的鑰匙，在美國的時候，翻譯也成為她跟台灣之間的橋梁。未來希望有更多機會向世界介紹更多台灣作品。

台灣文學 美國 金翎

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