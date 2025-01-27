快訊

陸DeepSeek走紅！開發者是20多歲女高材生 Meta組4團隊應對

湘瑩小年夜突爆喜訊！升格當人妻一個月「自稱王太太」

嚇壞矽谷！陸DeepSeek突爆紅 美股期指、日晶片股大跌

推十二年國教 我高中以下教育完成率高於多數主要國家

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，我國高中教育完成率近5年均逾9成8，且已近普及教育，高於各主要國家，主要原因在於九年國民義務教育延伸推動為十二年國教。圖／本報資料照片
教育部表示，我國高中教育完成率近5年均逾9成8，且已近普及教育，高於各主要國家，主要原因在於九年國民義務教育延伸推動為十二年國教。圖／本報資料照片

「永續發展目標」（SDGs）是聯合國2030年永續發展議程的核心，其中「優質教育」的主軸，是要確保融合及公平的優質教育，促進全民終身教育機會。教育部近日發布「聯合國永續發展目標─教育統計指標」提要分析，在十二年國教的推廣之下，我國高中教育完成率已逾9成8，超過美國、德國、芬蘭等主要國家。另外，近5年我國高等教育粗在學率提升6.66個百分點，教育部認為是助學計劃、學雜費減免等措施的成果。

根據教育部統計，我國2021年國小教育完成率為99.98%，高於世界平均87.20%；國中教育完成率為99.75% ，高於世界平均76.70%；高級中等教育完成率為98.81%，高於世界平均58.30%。

其中，觀察美國、西班牙、挪威等主要國家，國小、國中教育完成率皆高於九成，惟高級中等教育完成率介於75.62%至94.58%間，分布範圍較廣。我國高中教育完成率不僅高於世界平均，也高於包含美國、德國、丹麥、西班牙、比利時、芬蘭、挪威在內的主要國家。

高等教育部分，我國2022年的高等教育粗在學率為88.90%，高於世界平均的42.39%及東亞平均71.63%，主要國家（地區）以日本、大陸地區及美國等介於64.63%至 79.36%最低；英國、瑞典及冰島等介於 80.15%至 84.99%次之； 西班牙、南韓及澳洲等介於94.51%至106.24%最高。

教育部表示，我國高中教育完成率近5年均逾9成8，且已近普及教育，高於各主要國家，主要原因在於九年國民義務教育延伸推動為十二年國教，採免試、免學費、公私立學校並行為主，兼以多元類型學校及普通與技職教育兼顧等政策。

在高等教育階段，教育部指出，我國高等教育粗在學率近5年已提升6.66個百分點，並高於多數主要國家。教育部部訂有各類學雜費減免法規，以及「大專校院弱勢學生助學計畫」等相關規定，減免各類特殊弱勢身分或家庭經濟弱勢學生學雜費，現階段更擴及推動拉近公私立大專學雜費差距。

教育部 美國

延伸閱讀

菲籍女乘客郵輪上骨折！挪威天空號駛進基隆港 救護車碼頭接人送醫

校園網路不設防？桃園教室電腦竟可直通色情網站

教師知悉性平案未通報致多名學生受害 監院糾正成大

減輕僑生思鄉之情 教育部辦春節聯歡活動一起祭祖圍爐

相關新聞

寒假不打烊 新北補助弱勢學童早午餐100元

新北教育局持續推動幸福晨飽早餐補助、弱勢學生午餐補助，不怕寒假學生斷炊。教育局指出，去年與四大超商推出電子餐食券兌換，若...

台灣首次國際登月任務 中央大學深太空輻射探測儀發射

國立中央大學太空科學與工程學系自主開發深太空輻射探測儀（Deep Space Radiation Probe，簡稱DSR...

不計國中會考成績 五專完全免試反應熱烈、將擴大辦理

為持續推動五專升學進路多元免試精神，技專校院招生策略委員會今表示，去年試辦反應熱烈，114學年將擴大五專「完全免試」入學...

宜蘭縣內國小幹事兼職多…工會籲補足人力 縣府：可申請

宜蘭縣內73所縣立小學中，核定配置的幹事數量是59名，許多學校未設置專任的人事或主計人員，高達7成幹事同時兼辦多項業務。...

推十二年國教 我高中以下教育完成率高於多數主要國家

「永續發展目標」（SDGs）是聯合國2030年永續發展議程的核心，其中「優質教育」的主軸，是要確保融合及公平的優質教育，...

親子同遊迎新春 藝教館3展覽「藝」起來尋美

位於台北市中正區南海路上的國立台灣藝術教育館，現正展出全國學生美術比賽特優作品、易忠錢創作個展及矯正機關收容人書法比賽優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。