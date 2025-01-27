推十二年國教 我高中以下教育完成率高於多數主要國家

「永續發展目標」（SDGs）是聯合國2030年永續發展議程的核心，其中「優質教育」的主軸，是要確保融合及公平的優質教育，促進全民終身教育機會。教育部近日發布「聯合國永續發展目標─教育統計指標」提要分析，在十二年國教的推廣之下，我國高中教育完成率已逾9成8，超過美國、德國、芬蘭等主要國家。另外，近5年我國高等教育粗在學率提升6.66個百分點，教育部認為是助學計劃、學雜費減免等措施的成果。

根據教育部統計，我國2021年國小教育完成率為99.98%，高於世界平均87.20%；國中教育完成率為99.75% ，高於世界平均76.70%；高級中等教育完成率為98.81%，高於世界平均58.30%。

其中，觀察美國、西班牙、挪威等主要國家，國小、國中教育完成率皆高於九成，惟高級中等教育完成率介於75.62%至94.58%間，分布範圍較廣。我國高中教育完成率不僅高於世界平均，也高於包含美國、德國、丹麥、西班牙、比利時、芬蘭、挪威在內的主要國家。

高等教育部分，我國2022年的高等教育粗在學率為88.90%，高於世界平均的42.39%及東亞平均71.63%，主要國家（地區）以日本、大陸地區及美國等介於64.63%至 79.36%最低；英國、瑞典及冰島等介於 80.15%至 84.99%次之； 西班牙、南韓及澳洲等介於94.51%至106.24%最高。

教育部表示，我國高中教育完成率近5年均逾9成8，且已近普及教育，高於各主要國家，主要原因在於九年國民義務教育延伸推動為十二年國教，採免試、免學費、公私立學校並行為主，兼以多元類型學校及普通與技職教育兼顧等政策。

在高等教育階段，教育部指出，我國高等教育粗在學率近5年已提升6.66個百分點，並高於多數主要國家。教育部部訂有各類學雜費減免法規，以及「大專校院弱勢學生助學計畫」等相關規定，減免各類特殊弱勢身分或家庭經濟弱勢學生學雜費，現階段更擴及推動拉近公私立大專學雜費差距。