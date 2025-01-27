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台師大寒假開科學家養成班 用實驗競賽引發興趣

中央社／ 台北27日電

為了讓國中小學生體會科學探究的成就感，台師大進修推廣學院今年寒假推出傑出科學家養成班，透過實驗學習、趣味競賽，將科學變得有趣好玩。

台灣師範大學進修推廣學院於今年寒假開設國中組和國小組的傑出科學家養成班，規劃16個小時課程，邀請現任自然科學教師，手把手帶學員親自動手操作實驗，配合自然科學課本中的實驗課程內容，讓學生從中體會科學探究的成就感。

台師大進修推廣學院表示，科學家養成班結合生物、物理、化學等領域，希望將課本單調複雜的文字，透過實驗學習、趣味競賽等多元方式，讓科學變得有趣好玩，並經由教師引導，啟發孩子動手做、動腦想，點燃對科學的熱情與興趣。

課程會帶領學生熟悉複式顯微鏡的使用並學習製作標本，觀察動植物細胞、水中小生物的型態，還能學會利用簡易的方法辨別真假蜂蜜；另外，也會透過氫版藍曬法等實驗操作，帶學生認識顏色的形成，並實際操作馬德堡半球實驗，感受大氣壓力的威力，還能學會製作巴克球模型。

台師大進修推廣學院提到，所有學員均需親自操作實驗，希望透過動手實作，強化實驗操作能力，也讓學生體驗科學家探索知識的過程；課程也會搭配趣味競賽活動，啟發學生對科學的興趣，以提升科學思維與素養能力。

台師大 寒假 科學家

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