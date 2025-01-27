寒假不打烊 新北補助弱勢學童早午餐100元

新北教育局持續推動幸福晨飽早餐補助、弱勢學生午餐補助，不怕寒假學生斷炊。教育局指出，去年與四大超商推出電子餐食券兌換，若參與學校寒輔學生，提供每餐40元早餐補助、低收學童提供60元午餐券，早餐最高可換67元的組合套餐、午餐最高可取75元餐食。

教育局表示，寒假期間，針對參與學校線上或實體課程的學生，提供每餐40元早餐補助措施；低收入戶學童不論是否到校，均提供60元午餐券。學童可透過新北校園通APP，掃QR CODE或數位學生證（新北兒童卡）於四大超商兌換早餐套餐組合或午餐餐食。

此外，為學童的健康成長提供穩定支持，早餐最高可兌換67元的組合套餐，包括三明治、飯糰、飲品或熱食等；午餐則最高可取得75元的餐食，提供學童更多營養選擇，大幅減低弱勢家庭的經濟負擔。同時藉由超商取餐的方式，方便社服系統及學校追蹤實際使用情形，提供弱勢家庭即時扶助。

新北家長商先生（化名）表示，去年底太太突然生了一場重病離世，自己也遭公司裁員，只能靠打零工為生，孩子的餐費成了他日夜最擔心的難題，正好學校老師主動了解家庭狀況，並協助申請早午餐補助，讓孩子每天能有穩定餐點，讓他跟孩子能撐過最艱難困苦的日子。

另外，新北教育局也針對18歲以下學生，遭遇突發急難事件的家庭，可至四大超商，八方雲集、鬍鬚張、梁社漢排骨、十八王公劉家肉粽及石門集馨村便當店，領取幸福保衛站及好日子愛心大平台計畫的100元餐點服務，成為孩子們成長路上的最強後盾。